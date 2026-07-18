Cham feiert Heimsieg – Jahn und Stadeln lassen sich Dreier entreißen Bayernliga Nord, der Samstag: Jungschanzer und Würzburger FV schlagen nach Rückständen zurück und heimsen einen Punkt ein von Florian Würthele · Heute, 17:22 Uhr · 0 Leser

Ingolstadt II und Stadeln lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. – Foto: Jürgen Meyer

Wie würde der ASV Cham die Strapazen der späten Relegation und der verkürzten Sommerpause wegstecken? Eine erste Antwort darauf gab der amtierende Vizemeister der Bayernliga Nord am Samstag. Und die war positiv. Zum Saisonauftakt feierten die Kreisstädter einen insgesamt verdienten 3:0-Heimsieg gegen die SpVgg Bayern Hof. Nach einer torlosen ersten Halbzeit trafen Voigt – er hatte zuvor einen Elfmeter vergeben, Landstorfer und Chrubasik zum ASV-Dreier.



Im Parallelspiel zwischen der U21 des FC Ingolstadt und dem FSV Stadeln ging es wild zu. Immer wieder gingen die Gäste aus Mittelfranken in Führung und führten zwischenzeitlich mit 4:2. Doch ein ums andere Mal schlugen die moralstarken „Jungschanzer“ zurück. Am Ende stand ein 4:4-Unentschieden auf der Anzeigetafel. Auch der SSV Jahn II, bei dem Co-Trainer Daniele Luggisi in der Hauptverantwortung stand, schrammte an einem Auswärtsdreier vorbei. Trotz einer 2:0-Führung kamen die Regensburger beim Würzburger FV nicht über ein 3:3 hinaus. Zur Stunde (Anstoß: 17 Uhr) stehen sich noch Liga-Newcomer TSV Nördlingen und die DJK Gebenbach gegenüber.



Manfred Dedaj (Trainer FSV Stadeln): „Ein wildes Spiel. Offensiv waren wir effizient, haben aus fünf Torschüssen vier Tore gemacht. Defensiv haben wir einerseits blöde Tore kassiert, aber auch Tore kassiert, wo der Gegner schon Druck gemacht hat. Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden mit dem Punkt zum Auftakt. Vor dem Spiel hätte ich das unterschrieben.“







Faruk Maloku (Trainer ASV Cham): „Wir sind sehr zufrieden mit dem Auftakt. Unsere Jungs haben von Beginn an konzentriert gearbeitet und sich den 3:0-Sieg verdient. Natürlich gibt es noch Dinge, an denen wir arbeiten müssen, aber die Leistung und das Ergebnis geben uns Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.“







Johannes Frisch (Team-Organisator SSV Jahn Regensburg II): „Wir sind zufrieden mit der Leistung. Die Jungs haben den schwierigen Umständen getrotzt und alles reingeworfen. Dass dann nach mehreren Führungen ein Punkt steht, ist schade, aber wir nehmen das so mit.“





Heute, 17:00 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen DJK Gebenbach Gebenbach 0 0 PUSH





