Cham: Eingrooven auf die Relegation – Matchball für Jahn II Bayernliga Nord, 33. Spieltag: Letzte Partie der (Regel-)Saison führt den ASV nach Stadeln +++ Gebenbachs Coach verspricht „Vollgas-Veranstaltung“ +++ Fixiert die Jahn-U21 gegen Direktkonkurrent Erlangen den Klassenerhalt? von Florian Würthele · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Die Vizemeisterschaft ist dem ASV Cham nicht mehr zu nehmen. Für den Meistertitel müsste viel zusammenkommen. – Foto: Thomas Schneider

Crunchtime in der Bayernliga Nord! Zwei Spieltage stehen noch aus, dann ist Schicht im Schacht. Jedenfalls für all diejenigen, die nicht in der Relegation Überstunden schieben. Zu den Releganten dürfte der ASV Cham zählen. Die Maloku-Mannschaft hat seit letztem Samstag die Vizemeisterschaft sicher. Das bereits letzte Spiel der Regelsaison beschert dem ASV an diesem Samstag die Auswärtsaufgabe beim abstiegsbedrohten FSV Stadeln. Hier heißt es wohl Einstimmen auf die Regionalliga-Playoffs.



Um alles geht es für den SSV Jahn II. Die Regensburger Youngster kämpfen noch um den Klassenerhalt. Es wartet ein echtes Endspiel. Gewinnt die Jank-Elf am Freitagabend ihr Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten ATSV Erlangen, kann die Nichtabstiegs-Party steigen. Andernfalls wäre Zittern angesagt am letzten Spieltag. Nur noch um die goldene Ananas geht es hingegen für die SpVgg SV Weiden, die gegen Coburg einen schönen Heimabschluss forciert, sowie für den SV Fortuna Regensburg und die DJK Gebenbach, die auswärts in Ingolstadt bzw. Großschwarzenlohe antreten.

Morgen, 18:30 Uhr FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 18:30 live PUSH



Hinspiel: 1:3. Mit dem Schlusspfiff war es vielen Spielern noch gar nicht bewusst am vergangenen Samstag. Rasch herrschte dann aber Gewissheit. Der SV Fortuna (8., 41 Punkte) hat den Klassenerhalt festgeschnürt! Drei Siege aus den letzten vier Spielen lassen die Regensburger aufatmen. „Auf einmal ist die Statistik auch wieder positiv“, sagt Trainer Arber Morina, der für die letzten beiden Spieltage noch zwei Wünsche hat: „Wir erhoffen uns, den aktuellen Lauf bis zum Saisonende mitzunehmen und hoffentlich den einstelligen Tabellenplatz zu verteidigen. Somit hätten wir doch einen versöhnlichen Saisonabschluss – nach einer Saison mit vielen Widrigkeiten.“ Die letzte Auswärtsfahrt der Saison führt Fortuna am Freitag zum U21-Unterbau des FC Ingolstadt (7., 44). Die „Jungschanzer“ sind ja bekanntlich eine Art Wundertüte, da nie ganz klar ist, wer vom Profikader abgestellt wird. In den bisher fünf Duellen ging Morinas Elf nie als Verlierer vom Feld (drei Siege, zwei Remis). „Das soll bestenfalls so bleiben“, geht es nach Morina, „Wir wollen besser Fußballspielen als die letzten Wochen und im Normalfall unsere schwache Auswärtsbilanz aufhübschen.“ Für dieses Vorhaben stehen die beiden Keeper Ben Broghammer und Nicolas Köpper genauso wie Dauerpatient Mario Baldauf nicht zur Verfügung. Der Coach stellt „kleine Veränderungen in der Startelf“ in Aussicht: „Spieler mit kleineren Wehwehchen sollen sich nicht unbedingt noch verletzen.“







Hinspiel: 0:1. Erfolgreiche Wiedergutmachung: Auf die Klatsche in Neumarkt ließ die DJK Gebenbach (5., 47) zuletzt einen deutlich 4:0-Heimsieg gegen Bamberg folgen. Jetzt hat das Team von Trainer Dominic Rühl die 50-Punkte-Marke vor Augen. Das dürfte Ansporn genug sein, um im Gastspiel beim bereits abgestiegenen SC Großschwarzenlohe (17., 20) nochmal alles rauszuhauen. „Bei unserem letzten Auswärtsspiel in dieser Saison wollen wir uns von unserer besten Seite zeigen. Auch wenn es für unseren Gegner leider das vorerst letzte Bayernliga-Heimspiel sein wird, wollen wir daraus eine Vollgas-Veranstaltung machen. Entsprechend wird das von unserer Seite aus kein lauer Sommerkick werden“, verspricht Rühl und fügt an: „In den letzten beiden Spielen geht es auch darum, dass wir die Saison mit der bestmöglichen Platzierung abschließen wollen. Nach der vergangenen Spielzeit und dem schwierigen Start sind auch die Jungs hungrig, das Maximum in den verbleibenden Spielen herauszuholen. Auch wollen wir unsere Siegermentalität weiter schärfen. Genau solche Konstellationen sind gute Möglichkeiten zu sehen, wie weit wir dahingehend sind.“ Nichtsdestotrotz freue er sich persönlich auf die Partie, meint der DJK-Coach, „da die Spiele gegen Großschwarzenlohe immer sehr freundschaftlich, hart aber fair und sehr intensiv sind“. Auf der Gebenbacher Ausfallliste stehen David Vidovic, der gesperrte Kapitän Timo Kohler sowie Leon Brandl und Jonas Obendorfer. Hinter dem Einsatz von Fabian Vogl und Jonas Schwindl steht ein Fragezeichen. Immerhin kehrt Spielgestalter Ertugrul Er ins Aufgebot zurück.







Hinspiel: 1:2. Große Chance für den Jahn! Wenn die Regensburger Youngster (12., 38) ihr Heimspiel gegen den ATSV Erlangen (14., 36) gewinnen, sind sie durch. Dann wäre der Klassenerhalt in der Tasche. Es wäre ein versöhnliches Ende einer Spielzeit mit Auf und Abs. Was die Jahn-U21 unbedingt vermeiden möchte, ist ein Endspiel am letzten Spieltag gegen den Würzburger FV – ebenfalls ein direkter Konkurrent. Klar ist aber: Auch die technisch beschlagene Erlanger Mannschaft möchte unbedingt der Relegation entrinnen. Dementsprechend müssen sich Kapitän Paul Gebhard und seine Mitspieler am Freitagabend auf einen ganz harten Kampf einstellen. „Wir wollen an die gute erste Halbzeit aus der Vorwoche anknüpfen und dies mit hoher Intensität über 90 Minuten auf den Platz bringen“, lautet die Forderung von Regensburgs Chefanweiser Christoph Jank. Und weiter: „Mir ist wichtig, dass wir mit positiver Energie und hoher Spielfreude agieren.“ Der Österreicher wird am Saisonende bekanntlich die Jahnschmiede verlassen. Der Abschied soll unbedingt mit dem Bayernliga-Erhalt einhergehen. Personell sind die Vorzeichen schon mal positive. Die Ausfallliste ist gegenüber den Vorspielen deutlich zusammengeschrumpft. Mittelstürmer Fabian Ziegler (muskuläre Dysbalance) und Ersatzkeeper Paul Schmid (Ellbogenverletzung) müssen jedoch weiterhin ersetzt werden.





Morgen, 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden FC Coburg FC Coburg 19:00 live PUSH



Hinspiel: 6:0. Wie bei Gebenbach und Fortuna Regensburg geht es auch für die SpVgg SV Weiden (4., 47) Richtung Saisonfinale nur mehr um die „goldene Ananas“. Hinter dem Klassenerhalt ist längst ein Haken gesetzt. Nichtsdestotrotz möchten sich die Nordoberpfälzer im letzten Heimspiel vor der Sommerpause nochmals von ihrer besten Seite zeigen. 820 Leute pilgerten diese Saison im Schnitt ins Sparda Bank-Stadion – Bestwert aller 34 Bayernligisten! Auch Weidens Übungsleiter Michael Riester betont vor dem anstehenden Duell mit Abstiegs-Relegant FC Coburg (16., 30): „Egal, wie der Gegner heißt – das letzte Heimspiel der Saison hat immer etwas ganz Besonderes. Wir wollen uns mit einem intensiven Spiel von unserem großartigen Heimpublikum verabschieden, noch einmal Lust auf die kommende Saison machen und gleichzeitig die aktuelle Spielzeit gebührend abschließen.“ Mit Adrian Hoti, Martin Ruda und Paul Brand fallen drei Spieler aus. Riester sieht auch das große Ganze und zieht schon jetzt ein kleines Saisonfazit: „Wer hätte gedacht, dass wir nach der vergangenen Saison – der erfolgreichsten der letzten elf Jahre – in dieser Spielzeit sogar noch einen draufsetzen können? Nach einigen wichtigen Abgängen und weiteren Verlusten in der Winterpause, in der uns erneut zwei Leistungsträger verlassen haben, ist die gezeigte Leistung umso beeindruckender. Die Entwicklung unserer jungen Spieler sowie der Schritt einiger hin zu echten Führungsspielern erfüllt mich als Trainer mit großem Stolz. Der Weg, den wir vor drei Jahren mit einheimischen Spielern eingeschlagen haben, und ein möglicher Saisonabschluss auf Platz vier oder fünf, zeigen nicht nur die Qualität unserer Arbeit, sondern auch, welches Vertrauen diese Mannschaft und wir als Trainerteam verdient haben.“











Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr FSV Stadeln Stadeln ASV Cham ASV Cham 15:00 PUSH



Hinspiel: 0:2. Es ist schon jetzt der größte Erfolg der Vereinsgeschichte: Seit dem vergangenen Samstag ist dem ASV Cham (2., 59) die Vizemeisterschaft in der Bayernliga Nord sicher. „Darauf können wir stolz sein“, freute sich Trainer Faruk Maloku nach dem 6:2-Heimerfolg gegen Großschwarzenlohe, bei dem sich Jakub Hrudka mit einem Viererpack besonders hervortat. In zwei Entscheidungsspielen wird der ASV um den Aufstieg in die Regionalliga kämpfen. Wobei sogar der Meistertitel noch noch möglich ist. Allerdings nur dann, wenn Spitzenreiter SC Eltersdorf seine letzten zwei Spiele beide verliert – ein unwahrscheinliches Szenario. Dementsprechend heißt es wohl „Eingrooven“ auf die Relegation, wenn Pfab, Landstorfer & Co. am Samstag beim FSV Stadeln (15., 32) gastieren. Am letzten Spieltag sind die Chamer dann spielfrei. Auch der Gegner wird höchstwahrscheinlich relegieren – allerdings nach „unten“. Maloku blickt so auf die Aufgabe im Fürther Gemeindeteil: „Der Spielplan beschert uns bereits jetzt das letzte Saisonspiel gegen Stadeln. Wir treffen auf einen Gegner, der über viele erfahrene Akteure verfügt. Aufgrund der Tabellensituation für Stadeln erwartet uns eine harte Partie, dessen müssen wir uns bewusst sein.“ Abgesehen vom dauerverletzten Andre Adkins kann Maloku aus dem Vollen schöpfen. Selbstredend soll sich niemand mehr verletzen, bevor es höchstwahrscheinlich in die Saisonverlängerung geht.