Cham deklassiert Lam – Karether Aufgalopp misslingt

Auch am Samstag testeten viele überregionale Mannschaften der Oberpfalz ihren aktuellen Leistungsstand. Drei später Tore binnen weniger Minuten zum Dank, feierte Bayernligist ASV Cham im Lokalduell bei der SpVgg Lam einen überraschend deutlichen 5:0-Sieg. Alle fünf Treffer gingen auf die Kappe von Neuzugängen. Überragender Mann war Dreifachtorschütze. Yannick Frey Auch der Chamer Liga-Konkurrent DJK Gebenbach (4:1 in Tännesberg), die DJK Ammerthal (4:0 in Köfering) sowie die Nord-Bezirkligisten SpVgg Vohenstrauß (7:1 gegen Reuth) und SV Hahnbach (4:0 gegen Röslau) machten es deutlich.



Den dritten Sieg im dritten Vorbereitungsspiel landete Landesligist TB 03 Roding. Die neuformierte Truppe von Coach Andy Klebl behauptete sich knapp mit 2:1 gegen die SpVgg Hainsacker. Weniger erfolgreich lief es auswärts für drei Bezirksligisten aus dem Regensburger Raum: Absteiger TSV Kareth-Lappersdorf im ersten Test nach der Relegation (0:1 in Langquaid), der SV Wenzenbach (1:4 in Lauterhofen) und der VfB Bach (1:4 in Schierling) bezogen Niederlagen. Die Spiele im Überblick.