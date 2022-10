Der ASV Cham um Marco Pfab (links) hat seine Partie mit 1:3 in Abtswind verloren. – Foto: Thomas Mühlbauer

Cham bleibt im Tabellenkeller Mit der 1:3 (1:3) Niederlage beim TSV Abtswind verpasst es der ASV, sich von den hinteren Rängen abzusetzen.

Die Lage für den ASV Cham bleibt unverändert, denn am Sonntag verlor man das Gastspiel beim TSV Abtswind am Ende deutlich mit 1:3 (1:3).



Zu Beginn der Partie schien es nicht so, als würde der ASV Cham am Ende als Verlierer vom Platz gehen. Die Maloku-Elf fand gut ins Spiel und hatte die ersten gefährlichen Aktionen im "Kräuterdorf" auf seiner Seite. So war es in der 14. Minute Kalteis, der die Rot-Weißen in Führung brachte. Doch der Jubel darüber war noch kaum verhallt, so musste man schon den ersten der am Ende drei Nackenschläge verkraften, denn Wächter glich im direkten Gegenzug postwendend aus. Die Hausherren blieben nun am Drücker und waren das aktivere Team, so dauerte es nur weitere fünf Minuten, ehe Dußler mit dem 2:1 die Partie drehte. Von den Rot-Weißen aus der Kreisstadt kam in der Folge zu wenig, um die gut sortierte Abtwinder Hintermannschaf in Gefahr bringen zu können. Gegen Ende der ersten Hälfte versuchte der ASV noch einmal die Initiative zu ergreifen, doch nachdem man in der eigenen Hälfte und vor allem im eigenen Strafraum ein Foul produzierte, trat Kevin Steinmann an den Punkt und versenkte die Kugel zur 3:1-Pausenführung für den TSV Abtswind.



Die Chamer hatten sich in Hälfte zwei sicherlich einiges vorgenommen, doch die Angriffe waren an diesem Tage einfach nicht zielführend, sodass man das Tor des TSV Abtswind nur ganz selten in Gefahr bringen konnte. Je weiter es gegen Ende des Spiels ging, desto ungestümer wurde der ASV, doch ein Treffer wollte an diesem Sonntagnachmittag in Unterfranken einfach nicht gelingen. Schlussendlich konnte der TSV Abtswind sein Punktekonto um drei Zähler aufstocken und kommt so auf 22 Punkte. Der ASV Cham verbleibt mit fünf Siegen, drei Unentschieden und sieben Niederlagen bei 18 Punkten. So beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang weiterhin drei Punkte.