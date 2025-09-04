Cham beklagt 5 Verletzte – Fortuna mit Wut im Bauch

Schleunigst in die Gänge kommen sollte die DJK Gebenbach nach vier Pleiten am Stück. Die nächste Aufgabe in der Bayernliga Nord hat es jedoch in sich. Bereits am Freitag muss die Kipry-Elf beim starkbesetzten TSV Kornburg Farbe bekennen. Zeitgleich empfängt die SpVgg SV Weiden die SpVgg Bayern Hof zu einem echten Traditionsduell. Fortuna Regensburg strebt am Samstag einen Heimdreier gegen den Würzburger FV an, während der ASV Cham personell dezimiert zum Aufsteiger FC Coburg reist. Unter Zugzwang steht die U21 des SSV Jahn. Die Regensburger Youngster gehen als Außenseiter ins Oberpfalzduell mit dem gastgebenden und sehr formstarken ASV Neumarkt.

Zu viele individuelle Fehler, zu viele Gegentore, zu viele Undiszipliniertheiten und Feldverweise – zuletzt kam einiges zusammen bei der seit vier Spielen punktlosen DJK Gebenbach (16., 3). Ein Lichtblick war die sehr solide Vorstellung in Neudrossenfeld. Da hätte man sich eigentlich einen Punkt verdient gehabt. Was die Mannschaft imstande ist zu leisten, zeigte sie in der ersten Halbzeit gegen Eltersdorf (1:3). Aber eine gute Halbzeit reicht halt meist nicht aus. Raus aus der Negativspirale und endlich wieder punkten – das ist das Motto fürs morgige Auswärtsspiel beim TSV Kornburg (9, 10.). Eine schwere Aufgabe, gegen eine Mannschaft mit vielen starken Einzelkönnern. „Das ist eine absolute Top-Mannschaft der Liga, die super besetzt ist. Ihr Punktgewinn in Cham ist Aussage genug“, betont DJK-Trainer Markus Kipry. „Dementsprechend müssen wir hochkonzentriert zu Werke gehen, um bestehen zu können. Wir werden alles dafür tun, aus Kornburg etwas Zählbares mitzunehmen“, verspricht Kipry. Was ihm wichtig ist: „Wir müssen hinten gut stehen und an die erste Halbzeit des Eltersdorf-Spiels anknüpfen. Die Dinge der zweiten Halbzeit dürfen uns hingegen nicht nochmal passieren. Schlussendlich geht es darum, dass wir ein gutes Spiel machen und uns als Team präsentieren.“ Mit Ausnahme des rotgesperrten Jonas Schwindl ist der Gebenbacher Kader vollzählig.







Traditionsderby im Weidener Spardabank Stadion: Am Freitagabend empfängt die SpVgg SV Weiden (11., 9) die SpVgg Bayern Hof. Eine Begegnung, die bei beiden Vereinen hohe Erwartungen weckt und mit erhöhter Emotionalität aufgeladen ist. Nach acht Spieltagen präsentiert sich Hof mit starken 14 Punkten auf dem Konto und belegt einen überraschenden dritten Platz. Für die Weidener geht es indes darum, die positive Entwicklung fortzusetzen und vor heimischem Publikum weiter Oberwasser zu gewinnen. Bis dato punktete man auswärts (2/1/1) stabiler als daheim (0/2/1) – genau andersherum war es ja in der vergangenen Saison. Die Unterstützung der Fans soll Rückenwind geben: „Verdammt wichtig in so einer Entwicklungs- und frühen Phase der Saison ist auch, das Gefühl und das Vertrauen der Zuschauer und des Vereins hinter sich zu haben“, betont Chefanweiser Michael Riester. Aus Weidener Sicht gilt es, die gute Stimmung aus dem 4:1-Sieg bei der U21 des SSV Jahn mitzunehmen: „Schon allein die Tatsache, dass von 150 Zuschauern 100 aus Weiden waren, gab uns einen klasse Schub. Daher hoffen wir auch gegen den Dauerrivalen aus Hof, viele positive und lautstarke Zuschauer auf unserer Seite zu haben“, wünscht sich Riester. Wichtig ist, dass Niklas Lang, Christoph Siebler und der zuletzt mit Rot gesperrte Moritz Zeitler wieder an Bord sind. Erfreulich auch die Tatsache, dass Neuzugang Christoph Fenninger in Regensburg gleich zwei Mal traf. Mit Michael Lummer setzte sich noch ein weiterer Neuer auf die Liste der Torschützen. Unterdessen stand Sturmtalent Stefan Pühler diese Woche erstmals seit Monaten wieder mit dem Team auf dem Trainingsplatz.







Die letzten zwei Partien liegen Arber Morina noch im Magen: „Wir sind sehr wütend auf uns selbst: Gegen Hof haben wir zwei Punkte unnötig liegen gelassen, und in Erlangen sind wir nach einer sehr dominanten Partie als Verlierer vom Platz gegangen.“ In der Tat war zuletzt deutlich mehr drin für Morinas SV Fortuna (6., 13) als dieser eine Zähler. Am Ende einer intensiven Trainingswoche steht für die Regensburger nun das Heimspiel gegen den Würzburger FV (14., 6.) auf dem Terminzettel. Die Mainfranken scheinen nach einem Fehlstart allmählich in die Spur zu finden. Vor Wochenfrist feierte das Team von Neu-Trainer Andi Eisenmann gegen Coburg den ersehnten ersten Saisonsieg. „Wir hoffen, dass wir am Samstag mit dieser Wut im Bauch viel gutmachen können“, sagt derweil Regensburgs Trainer Morina. „Wir wollen mit aller Macht den Dreier bei uns behalten – auch wenn wir wissen, dass es nicht einfach wird, weil Würzburg auch langsam in die Gänge kommt.“ Personell stehen die Vorzeichen aus Hausherren-Sicht günstig. Marcel Onwudiwe und Amir Hedider stoßen wieder zum Kader. Dafür fehlt Abwehrhüne Tom Liebherr aus privaten Gründen. Ansonsten sind bis auf die Langzeitverletzten alle Mann an Bord.







Viel fehlte nicht, und die Serie des ASV Cham (8., 11) wäre nach 22 ungeschlagenen Heimspielen in Folge gerissen. Ein bärenstarker TSV Kornburg war letzten Freitag dicht dran am Siegesjubel. Doch mit dem Glück des Tüchtigen und einem starken Rückhalt Bastian Sittenauer, schaukelte die Maloku-Elf ein 0:0 ins Ziel. Auswärts ist die Bilanz noch ausbaufähig (1/1/2). Daran arbeiten die Kreisstädter, wenn sie am Samstag beim Wiederaufsteiger FC Coburg (13., 7) ranmüssen. „Wir haben eine knifflige Aufgabe vor der Brust“, misst Cham-Coach Faruk Maloku den Gegner keinesfalls am Tabellenstand. Was die Aufgabe nicht einfacher macht: Die Personalsituation hat sich gegenüber der Vorwoche verschärft. Kapitän und Torjäger Niko Becker musste schon letztes Spiel wegen Oberschenkelproblemen passen und fällt erneut aus. Auf der Verletztenliste stehen neben Becker und Dauerpatient Jakub Hrudka außerdem Alexander Sigl, Finn Steinhauser und Keeper Christoph Lindner. Michael Lamecker und und Raphael Huber sind wegen Krankheit wohl ebenfalls keine Option. Trotz der vielen Ausfälle gibt sich Maloku kämpferisch und sagt: „Unsere Kadersituation ist angespannt und wir spielen gegen einen starken Aufsteiger. Dieser Umstand ist nicht einfach, aber wir wollen uns beweisen und an dieser Aufgabe wachsen.“







Insgesamt war es einfach zu wenig, was der SSV Jahn II (15., 5) daheim gegen Weiden (1:4) aufs Feld brachte. Vor allem im ersten Durchgang hatten die Regensburger große Probleme mit den schnellen Tempovorstößen des Gegners. Moritz Zeitler bekam man überhaupt nicht in den Griff. Der Wunsch von Übungsleiter Christoph Jank nach höherer defensiver Stabilität und weniger Gegentoren erfüllte sich diesmal (noch) nicht. Daran arbeitet man weiter hart. Mit erst fünf Punkten dekoriert, stehen die Youngster beim Oberpfalzduell in Neumarkt unter Zugzwang. Allerdings geht es zur Mannschaft der Stunde. Die Adler (5., 13) sind wesentlich besser aus den Startlöchern gekommen, gewonnen die letzten vier Spiele allesamt. „Der ASV Neumarkt ist gut in die Saison gestartet und ist zu Hause noch ungeschlagen“, weiß Jank um die Schwere der Aufgabe. Seine Forderung: „Wir müssen von Beginn an sehr konzentriert sein und uns nach wie vor im Defensivspiel verbessern.“ Zumindest kadertechnisch haben die Gäste keine Sorgen. Einzig Titus Knoche (Muskelverletzung) und Volodymyr Kharabara (Sehnenreizung) müssen weiterhin ersetzt werden.