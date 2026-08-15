Chakroun vor Rückkehr in den 96-Kader

Hannover 96 geht mit einer möglichen Rückkehr von Husseyn Chakroun in den ersten Heimauftritt der neuen Saison. Der 96-Cheftrainer Christian Titz stellte dem Mittelfeldspieler nach dessen Schulterverletzung eine Aufnahme in den Kader für das Niedersachsen-Duell mit dem VfL Wolfsburg in Aussicht. Die Entscheidung soll nach dem Abschlusstraining fallen.
Chakroun hatte sich Anfang Mai im Heimspiel gegen Preußen Münster an der Schulter verletzt. Nun könnte der 96-Profi am Sonntag (13.30 Uhr) erstmals wieder zum Aufgebot gehören. „Es kann durchaus so aussehen, dass wir ihn in den Kader mit reinnehmen“, sagte Titz am Freitag. Zugleich ließ der Trainer die Entscheidung noch offen: „Aber ich will noch den morgigen Tag abwarten.“
Das öffentliche Abschlusstraining findet am Samstag um 11 Uhr statt.
Nicht zur Verfügung stehen Virgil Ghita, der nach seiner Muskel-Sehnen-Verletzung im hinteren linken Oberschenkel weiter im Aufbau ist, sowie William Kokolo wegen Nackenbeschwerden. Auch Noah Engelbreth fällt mit Leistenproblemen aus.
Die Partie gegen den VfL Wolfsburg wird von Timo Gansloweit geleitet. Der 30-jährige Schiedsrichter kam bislang dreimal bei Spielen mit Beteiligung von Hannover 96 zum Einsatz. Alle drei Begegnungen entschieden die Niedersachsen für sich. Zuletzt leitete Gansloweit den 2:1-Auswärtssieg der Roten beim 1. FC Magdeburg am 20. Spieltag der vergangenen Saison.