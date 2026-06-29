Chahin Mordogan wechselt zum SV Weil

Der Weiler Sportchef Jens Vogtsberger (links) mit Nezugang Chahin Mordogan | Foto: Verein

Der SV Weil hat seine Offensivabteilung mit Chahin Mordogan erweitert. Wie der Landesligist mitteilte, wechselt der 23 Jahre alte Franzose vom französischen Club AS 1919 Huningue aus der Régional 1 ins Nonnenholz. Mordogan "bringt eine spannende Vita mit: Ausgebildet unter anderem beim Traditionsclub FC Mulhouse sowie bei AS Illzach Modenheim, sammelte er im Herrenbereich bereits internationale Erfahrung in Luxemburg (beim Racing FC Union Luxemburg und FC Sporting Mertzig)", so die Weiler. "Chahin ist ein klassischer Flügelspieler und Rechtsfüßer. Er zeichnet sich durch Schnelligkeit, ein explosives Spiel auf den Außenbahnen und seine Dribbelstärke im Eins-gegen-Eins aus."