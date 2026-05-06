Chadi Ramadan: „Wer mein wichtigster Trainer war"

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐ Chadi Ramadan vom Regionalligisten BFC Preussen wird FuPas Spieler der Woche in Berlin
2025 lotste Preussens sportlicher Leiter Pierre Seiffert den Offensiv-Allrounder nach Lankwitz – nachdem er bereits seit Jahren versucht hatte, Ramadan zu verpflichten. Die Verbindung geht dabei sogar über den Fußball hinaus: Seiffert ist der Cousin von Chadis Mutter.
Im Gespräch mit FuPa Berlin spricht Ramadan über seine Entwicklung, die besondere Atmosphäre beim BFC Preussen und darüber, warum für ihn immer das nächste Spiel das wichtigste ist.
FuPa Berlin: Hi Chadi, du bist unser FuPa Spieler der Woche – nicht nur wegen deiner Tore! Herzlichen Glückwunsch und natürlich auch zur zweijährigen Vertragsverlängerung. Warum fühlst du dich beim BFC Preussen so wohl?
Chadi Ramadan: Dankeschön, dass ich FuPa Spieler der Woche wurde. Ich fühle mich beim BFC Preussen sehr wohl, weil wir eine starke Gemeinschaft haben und jeder für den anderen da ist. Die Trainer geben mir Vertrauen und helfen mir, mich weiterzuentwickeln. Generell ist die Atmosphäre im Verein sehr familiär. Das macht es einfach, jeden Tag gerne zum Training zu kommen.
FuPa Berlin: Kannst du dich noch an dein wichtigstes Spiel deiner Karriere erinnern?
Chadi Ramadan: Nein, ich kann mich an keins erinnern. Das nächste Spiel ist immer das wichtigste.
FuPa Berlin: Welche Ziele hast du mit dem BFC Preussen?
Chadi Ramadan: Weiter für Furore sorgen mit dem Verein.
FuPa Berlin: Du bist ohne Nachwuchsleistungszentrum durchgestartet und spielst jetzt Regionalliga. Wurdest du vielleicht übersehen?
Chadi Ramadan: Viele Wege führen nach oben.
FuPa Berlin: Für welchen Verein schlägt generell dein Herz?
Chadi Ramadan: Bayern München.
FuPa Berlin: Welches Team hat euch in dieser Saison am meisten Probleme bereitet?
Chadi Ramadan: Mehrere Teams haben uns vor Herausforderungen gestellt. Da könnte ich keins speziell benennen, aber wir haben uns immer gut geschlagen.
FuPa Berlin: Welche Medien erreichen euch junge Fußballer heute noch?
Chadi Ramadan: Über Instagram bekomme ich das meiste mit.
FuPa Berlin: Welcher Trainer in deiner Jugend hat dich am meisten gefördert?
Chadi Ramadan: Mein Vater, weil ich oft mit ihm trainieren war.
FuPa Berlin: In welchem Regionalliga-Stadion war bislang die beste Stimmung?
Chadi Ramadan: Jedes Stadion hat seinen eigenen Charme.
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