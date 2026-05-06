Chadi Ramadan: „Wer mein wichtigster Trainer war"

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐ Chadi Ramadan vom Regionalligisten BFC Preussen wird FuPas Spieler der Woche in Berlin

Offensivallrounder sieht nie ein NLZ von innen

Mit neun Treffern in seiner ersten Regionalliga-Saison hat sich Chadi Ramadan längst einen Namen gemacht. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselte vor der Saison von Tennis Borussia Berlin zum Aufsteiger BFC Preussen – und entwickelte sich sofort zum Unterschiedsspieler. Aktuell führt Ramadan die interne Torschützenliste vor Niko Frank an und überzeugte zuletzt beim Auswärtsspiel bei Lok Leipzig mit einem Doppelpack. Dafür wurde er von FuPa Berlin zum Spieler der Woche gewählt und zusätzlich in die Elf der Woche berufen.

Besonders bemerkenswert: Ramadan hat nie ein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen. Ausgebildet beim Berliner SC, kämpfte er sich Schritt für Schritt nach oben und zeigt nun Woche für Woche in traditionsreichen Stadien wie Leipzig, Jena, Halle, Zwickau oder Erfurt sein Können. Parallel dazu verlängerte der Offensivspieler seinen Vertrag beim BFC Preussen um weitere zwei Jahre.

Lankwitzer holen 22-jährigen von Tennis Borussia Berlin

2025 lotste Preussens sportlicher Leiter Pierre Seiffert den Offensiv-Allrounder nach Lankwitz – nachdem er bereits seit Jahren versucht hatte, Ramadan zu verpflichten. Die Verbindung geht dabei sogar über den Fußball hinaus: Seiffert ist der Cousin von Chadis Mutter. Im Gespräch mit FuPa Berlin spricht Ramadan über seine Entwicklung, die besondere Atmosphäre beim BFC Preussen und darüber, warum für ihn immer das nächste Spiel das wichtigste ist.

Chadi in Aktion – Foto: Mehmet Dedeoglu

Hier geht es zum Interview FuPa Berlin: Hi Chadi, du bist unser FuPa Spieler der Woche – nicht nur wegen deiner Tore! Herzlichen Glückwunsch und natürlich auch zur zweijährigen Vertragsverlängerung. Warum fühlst du dich beim BFC Preussen so wohl? Chadi Ramadan: Dankeschön, dass ich FuPa Spieler der Woche wurde. Ich fühle mich beim BFC Preussen sehr wohl, weil wir eine starke Gemeinschaft haben und jeder für den anderen da ist. Die Trainer geben mir Vertrauen und helfen mir, mich weiterzuentwickeln. Generell ist die Atmosphäre im Verein sehr familiär. Das macht es einfach, jeden Tag gerne zum Training zu kommen. FuPa Berlin: Kannst du dich noch an dein wichtigstes Spiel deiner Karriere erinnern? Chadi Ramadan: Nein, ich kann mich an keins erinnern. Das nächste Spiel ist immer das wichtigste. FuPa Berlin: Welche Ziele hast du mit dem BFC Preussen? Chadi Ramadan: Weiter für Furore sorgen mit dem Verein.

Chadi Ramadan in Aktion links – Foto: MT Fotografie