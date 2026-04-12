CfR Links unterliegt Neuss-Weissenberg mit 2:3 Der ehemalige Nationalspieler Amin Younes sorgt beim Spiel des CfR Links für Glanz am Spielfeldrand, doch auf dem Platz überwiegt die Ernüchterung. Nach schwacher erster Hälfte und einer 2:3-Niederlage gegen die SVG Neuss-Weissenberg wächst der Druck im Abstiegskampf – Hoffnung bringt ein spektakulärer Neuzugang. von Marcus Giesenfeld · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

CfR Links muss weiterhin um den Klassenerhalt bangen – Foto: Christian Haas

Beim Halbzeitkick mit seiner kleinen Tochter zeigte Amin Younes, dass er den Umgang mit dem runden Leder noch nicht verlernt hat. Der achtmalige deutsche A-Nationalspieler war am Sonntagnachmittag prominenter Besucher des Bezirksliga-Spiels zwischen Gastgeber CfR Links und der SVG Neuss-Weissenberg.

Schwache erste Hälfte leitet Pleite ein Zum Leidwesen der Heerdter war Younes aber nur in zivil da. Insbesondere in der ersten Hälfte hätte ein Akteur seines Kalibers dem Spiel der Gastgeber gut zu Gesicht gestanden. Nach 45 ganz schwachen Minuten lag Links bereits mit 0:3 zurück. Eine Hypothek, die am Ende zu hoch war. Trotz einer Leistungssteigerung inklusive Aufholjagd nach dem Seitenwechsel musste sich der abstiegsbedrohte CfR den Gästen aus Neuss mit 2:3 geschlagen geben. „Die erste Hälfte hatte leider nichts mit Abstiegskampf zu tun. So dürfen wir uns in unserer Lage natürlich nicht präsentieren“, schimpfte Panagiotis Liomas nach Abpfiff. Da wollte der Trainer auch nicht die dünne Personaldecke als Ausrede gelten lassen. Natürlich wären die Aussichten mit Kapitän Paschalis Ivantzikis (angeschlagen) und Andre Kobe (krank) besser gewesen. Und zweifelsfrei hätte auch Sidney Sam – der Ex-Profi erzielte bei seinem bislang einzigen Saisoneinsatz am vergangenen Wochenende gleich ein Tor – dem Spiel der Linksrheinischen Impulse verleihen können.

Doch auch von den elf Akteuren, die am Sonntag von Beginn an auf dem Feld standen, hätte man im ersten Abschnitt mehr Gegenwehr erwarten dürfen. Innerhalb von 15 Minuten fingen sich die Hausherren drei Treffer, darunter einen Foulelfmeter (32.) und einen direkt verwandelten Freistoß (36.). Die Gäste wähnten sich anschließend offenbar schon auf der sicheren Seite und mussten nach dem Doppelschlag der eingewechselten Marvin Main (67.) und Marcel Schröder (76.) plötzlich noch einmal zittern. Aus Sicht des CfR Links blieb das erhoffte Happy End in Form des Ausgleichs leider aus. Was die Situation im Tabellenkeller verschärft.