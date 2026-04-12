CfR Links unterliegt Neuss-Weissenberg mit 2:3

Beim Halbzeitkick mit seiner kleinen Tochter zeigte Amin Younes, dass er den Umgang mit dem runden Leder noch nicht verlernt hat. Der achtmalige deutsche A-Nationalspieler war am Sonntagnachmittag prominenter Besucher des Bezirksliga-Spiels zwischen Gastgeber CfR Links und der SVG Neuss-Weissenberg.
Zum Leidwesen der Heerdter war Younes aber nur in zivil da. Insbesondere in der ersten Hälfte hätte ein Akteur seines Kalibers dem Spiel der Gastgeber gut zu Gesicht gestanden. Nach 45 ganz schwachen Minuten lag Links bereits mit 0:3 zurück. Eine Hypothek, die am Ende zu hoch war. Trotz einer Leistungssteigerung inklusive Aufholjagd nach dem Seitenwechsel musste sich der abstiegsbedrohte CfR den Gästen aus Neuss mit 2:3 geschlagen geben.
„Die erste Hälfte hatte leider nichts mit Abstiegskampf zu tun. So dürfen wir uns in unserer Lage natürlich nicht präsentieren“, schimpfte Panagiotis Liomas nach Abpfiff. Da wollte der Trainer auch nicht die dünne Personaldecke als Ausrede gelten lassen. Natürlich wären die Aussichten mit Kapitän Paschalis Ivantzikis (angeschlagen) und Andre Kobe (krank) besser gewesen. Und zweifelsfrei hätte auch Sidney Sam – der Ex-Profi erzielte bei seinem bislang einzigen Saisoneinsatz am vergangenen Wochenende gleich ein Tor – dem Spiel der Linksrheinischen Impulse verleihen können.
Doch auch von den elf Akteuren, die am Sonntag von Beginn an auf dem Feld standen, hätte man im ersten Abschnitt mehr Gegenwehr erwarten dürfen. Innerhalb von 15 Minuten fingen sich die Hausherren drei Treffer, darunter einen Foulelfmeter (32.) und einen direkt verwandelten Freistoß (36.).
Die Gäste wähnten sich anschließend offenbar schon auf der sicheren Seite und mussten nach dem Doppelschlag der eingewechselten Marvin Main (67.) und Marcel Schröder (76.) plötzlich noch einmal zittern. Aus Sicht des CfR Links blieb das erhoffte Happy End in Form des Ausgleichs leider aus. Was die Situation im Tabellenkeller verschärft.
„Realistisch betrachtet ist für uns nur noch Rang 15 erreichbar“, sagt Liomas. Diesen Platz, der die Teilnahme an einer Abstiegsrelegation verspricht, belegt derzeit VDS Nievenheim mit einem Punkt mehr als Links. Der TV Kalkum-Wittlaer auf dem sicheren Platz 14 ist nach dem spektakulären 5:5-Coup (nach 1:5-Rückstand) bei Aufstiegsanwärter TSV Eller 04 schon um sieben Zähler enteilt.
Dabei helfen, auf der Zielgeraden noch Boden gut zu machen, wird ab sofort auch Niklas Dams. Der 35 Jahre alte Ex-Profi, der unter anderem 27 Zweitligaspiele für den SV Wehen-Wiesbaden absolvierte, hat sich bereit erklärt, im Schlussspurt bei Links auszuhelfen. „Sein Nachwuchs spielt bei uns in der Jugend. Wir haben uns nun darauf verständigt, dass er uns unterstützt. Niklas wird dann schon in der kommenden Woche dabei sein“, verriet Liomas seinen „Kracher-Transfer“. Mit dem aus der Jugend der Fortuna stammenden Dams in der Abwehrzentrale hofft der CfR dann bei Sparta Bilk auf eine Überraschung.
Bleibt nur die Frage, ob auch Amin Younes noch eine Option für den Abstiegskandidaten darstellen könnte. Doch in dieser Personalie wiegelte Panagiotis Liomas umgehend ab. „Das wird nicht passieren. Amin wohnt in der Nähe und ist ab und an auf dem Platz, um uns moralisch zu unterstützen“, klärte der Grieche auf.