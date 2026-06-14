CfR Links scheitert im Wiederholungsspiel – TSV Meerbusch gewinnt

CfR Links scheitert beim TSV und steigt ab. – Foto: Christian Haas

Angespannt war dieses Wiederholungsspiel aus der Bezirksliga, Gruppe 2, allemal. Denn nach Ausschreitungen im eigentlichen Spiel zwischen dem TSV Meerbusch II und CfR Links, hatte der Schiedsrichter die Partie abgebrochen. Außerdem brauchten die Düsseldorfer unbedingt einen Sieg, um am VdS Nievenheim vorbeizuziehen und in die Abstiegs-Relegation einzuziehen. Letztlich gewinnt der TSV verdient, was aus Sicht der Gäste sehr vermeidbar war.

Sichtlich beeindruckt machen die Düsseldorfer immer mehr Fehler und finden zunächst nicht zur anfänglichen Stärke zurück. Knapp zehn Minuten nach dem 1:0 für den TSV findet Links wieder ins Spiel und belohnt sich schließlich mit dem Ausgleich. Kapitän Paschalis Ivantzikis (24.) wird mit einer Hereingabe von rechts bedient und muss nur noch den Fuß reinhalten. Schwer zu halten für Alexander Staindl.

Der CfR Links startet konzentriert und überlegt in die ersten 45 Minuten. Ein wunderschöner Abschluss aus der Ferne reicht aber, um die Gäste aus der Fassung zu bringen. Denn Enno Werling (5.) ist es, der auf der rechten Außenbahn zwei Spieler aussteigen lässt und im Stile von Arjen Robben den Ball mit dem linken Fuß in den Knick schlenzt – ein exzellenter Abschluss!

Und dann geht es nur noch in eine Richtung. Die Meerbuscher Reserve hat nahezu keine Aktionen mehr in der gegnerischen Hälfte und die Großchancen für die Mannschaft von Panagiotis Liomas häufen sich – ohne Torerfolg. Mit einem 1:1 geht es für die Teams in diesem Wiederholungsspiel in die Halbzeit, mit dem die Gäste direkt abgestiegen wären.

Dbouki zieht den Düsseldorfern endgültig den Stecker

Als hätte die Überlegenheit der Gäste in Durchgang zwei überhaupt nicht existiert, nutzt der TSV Meerbusch die Schwächen von links auch zu Beginn er zweiten Hälfte gnadenlos aus. Denn unmittelbar nach Wiederanpfiff ist es Moner Najim Abdulrheda (47.), der in einer zwei-gegen-eins Situation von Leon Prinz in die Tiefe geschickt wird und den Torwart zur erneuten Führung tunnelt. Gute zehn Minuten später hat der eingewechselte Ammar Kiwani das 3:1 auf dem Fuß, schießt mutterseelenallein vor dem Tor bestimmt zwei Meter am Kasten vorbei.

Zwanzig Minuten nach dem Pausentee übernehmen die Gäste aus Düsseldorf wieder die Kontrolle – Copy & Paste aus der ersten Hälfte. Doch Ben Multhauf (70.) macht den Weg in die Relegation für CfR zu einer wahren Herkulesaufgabe. Beim Gewusel bei einem Eckball kommt der 19-Jährige zum Abschluss und drischt den Ball satt in die rechte Ecke.

Die Schlussphase sollte nochmal richtig wild werden. Zwar macht Mohamed Dbouki (84.) mit der 4:1-Führung im Grunde alles klar, doch dabei sollte es nicht bleiben. Paschalis Ivantzikis (89.) vom Punkt und Dieu-Merci Kiaku (90.+1) betreiben nochmal ordentlich Ergebniskosemtik, wobei diese den Gästen letztlich egal sein wird.

Mit einem 4:3-Sieg in diesem denkwürdigen Wiederholungsspiel verabschiedet sich die Reserve des TSV Meerbusch also erhobenen Hauptes aus der Bezirksliga. Der CfR Links hat den Sprung in die Relegation nicht geschafft und wird ebenfalls in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga A an den Start gehen.

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