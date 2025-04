CfR Links rüstet auf und präsentiert drei absolute Hochkaräter

Von Ameln (32), Schreuers (34) und Gombarek (34) bringen eine Menge Erfahrung mit zum Düsseldorfer Klub. Von Ameln stammt aus der Jugend des 1. FC Mönchengladbach, verbrachte in der Folge über zehn Jahre beim SC Düsseldorf-West und kam häufig in der Ober- und Landesliga zum Einsatz. Für den FC Büderich absolvierte er als Nummer zwei bislang nur zwei Spiele in der ersten Mannschaft. Viele Jahre spielte von Ameln dabei mit Schreuers zusammen, der ebenfalls 2022 vom SC West nach Büderich wechselte. Einzig zwischen 2017 und 2019 lief er für den damaligen Rivalen SC Kapellen-Erft auf.

Starke Bezirksliga-Quote von Gombarek

In der U19-Bundesliga lief Gombarek für Fortuna Düsseldorf und den FC Schalke 04 auf, im Anschluss versuchte sich der Angreifer auch in der Regionalliga und lief viele Jahre in der Oberliga auf. Den FC Büderich schoss der Angreifer von der Kreisliga A bis in die Oberliga und war stets ein Garant für viele Treffer. In seinen bis dato letzten beiden Bezirksliga-Spielzeiten (inklusive Abbruch-Saison während Corona) schoss Gombarek in 50 Partien 54 Tore.