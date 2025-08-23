CfR Links hat vor Spiel gegen MSV Düsseldorf ein Offensiv-Problem

Fehlstart droht

Ohne Ivantzikis und Gombarek drückt beim CfR vor allen Dingen vorne der Schuh, zumal mit Andre Kobe ein weiterer Offensivmann am vergangenen Wochenende verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Ob es bei ihm schon für ein schnelles Comeback am Sonntag reicht, ist fraglich. „Ich werde mir da irgendetwas einfallen lassen müssen“, sagt Liomas vor der Heimpremiere gegen den MSV Düsseldorf. Gegen den ebenfalls mit einer Niederlage in die Saison gestarteten Ex-Oberligisten muss es in vorderster Reihe wohl Enes Öz richten, der auf Vorlagen von Neuzugang Dennis Schreuers hofft. Klar ist aber auch, dass es gegen die „Startruppe“ aus Eller – bei der 1:2-Niederlage gegen den DSC 99 standen auf Seiten des MSV fünf Akteure in der Startelf, die mindestens schon in der Regionalliga aktiv waren – das Duo nicht alleine wird richten können. „Unser Programm ist wirklich hart“, sagt Liomas, dessen Rumpfelf eine Woche später bei der ebenfalls hoch gehandelten TSV Eller 04 gefordert sein wird.

Nach der 0:3-Auftaktpleite gegen TSV Bayer Dormagen droht an der Pariser Straße unter den derzeitigen Gegebenheiten ein Fehlstart. Doch der Trainer bewahrt die Ruhe. „Wir müssen da jetzt durch und das Bestmögliche aus der Situation machen. Wenn der eine oder andere bei uns wieder zurückkehrt, sieht die Welt auch wieder anders aus“, verspricht Liomas, der für diese Spielzeit einen einstelligen Tabellenplatz als Ziel ausgerufen hat.