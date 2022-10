CfR Links Frauen: Auf der letzten Rille In der Niederrheinliga haben die Frauen des CfR Links mit Personalsorgen zu kämpfen. Trainer Jan Eul will das Beste aus der Situation machen.

Nach der Partie in Winnekendonk bemühte Jan Eul den Konjunktiv. „Ich wüsste schon gerne, wo für uns die Reise hingehen könnte, wenn wir erst einmal in voller Besetzung spielen“, sagte der Trainer des CfR Links nach der knappen 1:2-Niederlage bei Viktoria Winnekendonk, dem neuen Spitzenreiter der Frauenfußball-Niederrheinliga.

Apropros Punkte: Davon soll es für den Tabellenachten in den verbleibenden Spielen bis zur Winterpause möglichst noch einige geben. „Wir müssen versuchen, in den kommenden Wochen das Bestmögliche aus der Situation zu machen und noch ein paar Zähler einfahren“, sagte Eul mit Blick auf die kommenden Aufgaben. Der Übungsleiter sieht erst im neuen Jahr Entspannung im personellen Bereich auf seine Mannschaft zukommen: „Mit der Rückkehr einiger langzeitverletzter Spielerinnen werden wir dann eine ganz andere Basis haben.“

Wieder mehr Optionen

Immerhin kann Eul nun wieder auf Lena Edle von Pollak zurückgreifen. Die 23-Jährige verpasste bislang verletzungsbedingt alle Saisonspiele. Edle von Pollak ist auch im Abwehrzentrum einsetzbar und kann somit den Engpass beheben, der sich durch die Verletzung von Vicky Kazantzidis ergeben hat. Die 19-jährige Stammkraft musste gegen Winnekendonk schon frühzeitig vom Feld. Ob Lena Edle von Pollak schon am Wochenende Kandidatin für die Startelf ist, muss jedoch abgewartet werden. Schließlich hat es die kommende Aufgabe in sich: Mit der fünftplatzierten SGS Essen III stellt sich am Sonntag (15 Uhr) ein Team an der Pariser Straße vor, das auch zu den Topteams gezählt werden muss.

In diesen Kreis gehört zweifelsohne auch Tusa 06. Als einziges Team aus der oberen Tabellenhälfte haben die zuletzt spielfreien Fleherinnen erst sechs Partien absolviert und dennoch nur zwei Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze. Somit könnte Tusa also schon bald aus eigener Kraft Platz eins erklimmen. Der Spielplan meint es jedenfalls gut mit der Elf von Trainer Stefan Wiedon. Mit der SSVg Velbert am Sonntag (14 Uhr, Sportplatz Fleher Straße), dem MSV Duisburg II (16. Oktober) und Borussia Bocholt II (23. Oktober) stehen nun drei Partien in Folge gegen Teams aus der Abstiegszone an.