CfR Links: Eine Hinrunde zum Vergessen

Aus der Hinrunde wollen die Heerdterinnen ihre Lehren ziehen. Mit Stürmerin Sofia Pakou aus der Zweiten sowie Torhüterin Louisa Price und Mittelfeldspielerin Florentin Schmidt, die vorzeitig aus der Jugend hochgezogen werden, setzt der CfR ein Zeichen. Das böte auch eine Chance, meint Eul. „Die jungen Spielerinnen können jetzt frei aufspielen und zeigen, was in ihnen steckt. Fehler sind erlaubt. Die Erfahrenen müssen die Jungen mitnehmen. Das funktioniert schon gut, darauf bauen wir auf.“

Das Problem waren die zahlreichen verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfälle sowie die beruflichen Beanspruchungen der Rot-Schwarzen, die den eigentlich großen Kader zuweilen von 26 auf elf Akteurinnen schrumpfen ließ. Für Sarah Eßer ist die Saison mit einem Knorpelschaden beendet, Mia Franusic fiel während der gesamten Hinrunde mit Problemen an der Patellasehne aus, Leonie Schütz erlitt einen Mittelfußbruch, während sich Rin Kato, Anna Schober und Elena Fischer Bänderrisse zuzogen und Eyline Lupprich mit einer Hüftverletzung sowie Vicky Kazantzidis mit Fußbeschwerden pausieren mussten. Lena Edle von Pollak, die als Säule für die Innenverteidigung gedacht war, konnte wegen des zeitraubenden Studiums nur eine Partie absolvieren. „Kein einziges Mal haben wir mit der Elf angefangen, die ich an diesem Tag am liebsten auf dem Feld gesehen hätte“, sagt Jan Eul, der immer wieder improvisieren musste.

Damit kann Eul leben. Und dennoch wurmt es den ehrgeizigen Coach, dass es beim Punktesammeln nur zu 20 von 45 möglichen Zählern und zu einem Torverhältnis von 23:22 reichte. Denn so paradox es klingen mag: Im 26-köpfigen CfR-Kader steckt laut dem Trainer Potenzial für mehr. Die jeweiligen Mannschaften, die aufliefen, holten aber meist das Beste aus sich heraus. Was Eul daher Kopfschmerzen bereitet, sind nicht die individuellen Leistungen, sondern die unglücklichen Rahmenbedingungen.

An dieses Konstrukt will der Trainer aber auch seine Zukunft knüpfen. Würden wie vor dieser Saison einige zentrale Spielerinnen den CfR verlassen, könnte die Mannschaft das vermutlich nicht noch einmal verkraften.

Rückblickend ist dem Trainer klar, dass der Aufstieg in dieser Spielzeit zu früh gekommen wäre. „Die Mannschaft ist noch nicht so weit. Wir arbeiten aber gut zusammen, das gilt auch für die Zusammenarbeit mit der Zweiten Mannschaft.“ Dort rückt Silke Luner auf den Trainerstuhl des scheidenden Wolfgang Mense, der die Geschicke des Vereins als Jugendobmann und Trainer viele Jahre lenkte. Luner war bis Ende des Jahres Co-Trainerin von Eul. „Silke hatte immer ihre eigene Meinung. Der Austausch mit ihr war mir wichtig.“ Ein Nachfolger für Luner ist noch nicht gefunden. Den soll es nach Euls Willen aber spätestens im März geben, wenn der Trainer das Angebot einer ehemaligen CfR-Spielerin annimmt und bei ihr hospitiert. Imke Wübbenhorst trainiert seit einigen Monaten die Frauen von Young Boys Bern in der Schweiz. „Obwohl Imke und ich hier und da aneinandergeraten sind, muss ich einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben“, sagt Eul lachend. „Die Chance, mich in Bern weiterzubilden, möchte ich mir nicht entgehen lassen.“

Eine schwache Hoffnung wird der Coach wohl aufgeben müssen. Turid Knaak, die zuletzt beim Bundesligaspitzenteam VfL Wolfsburg spielte, zeigte bei einigen Trainingseinheiten, was die Heerdterinnen noch von einer ehemaligen Nationalspielerin lernen können. Zu einem intensiveren Engagement wird es aber wahrscheinlich nicht kommen. Der volle Terminkalender der promovierten 31-Jährigen, die auch für den DFB arbeitet, dürfte den Einsatz in der Meisterschaft unmöglich machen.

Die nächsten Pflichtspiele: Dienstag, 7. Februar, Kreispokal-Halbfinale gegen Tusa 06 (20 Uhr); Sonntag, 26. Februar, Niederrheinligaspiel beim SV Heißen (15 Uhr); Sonntag, 5. März, Niederrheinligaspiel gegen den TSV Urdenbach (15 Uhr); Sonntag, 12. März, Niederrheinligaspiel gegen bei Grün-Weiß Lankern (13 Uhr); Sonntag, 26. März, Niederrheinligaspiel beim SV Walbeck (13 Uhr).