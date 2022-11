Der CfR Links verliert gegen den MSV Duisburg II. – Foto: Patrik Otte

CfR-Frauen verpatzten die Generalprobe für das Derby Frauen-Niederrheinliga: Der CfR Links verliert gegen den MSV Duisburg II mit 1:2.

In Geberlaune präsentierten sich die Fußballerinnen des CfR Links bei der 1:2-Heimniederlage gegen den MSV Duisburg II. „Wir haben die Punkte eigentlich auf dem Silbertablett liegen gehabt, haben sie aber nicht genommen. Das ist sehr ärgerlich“, lautete das Fazit von Jan Eul nach der Partie. Der Trainer des CfR Links war mit großem Optimismus in die Partie gegen die auf einem Abstiegsrang liegenden „Zebras“ gegangen. Gute Trainingsleistungen und ein im Gegensatz zu Saisonbeginn endlich wieder gut gefüllter Kader schienen beste Voraussetzungen für einen Heimerfolg zu sein. „Aber leider schaffen wir es aktuell nicht, unser Potenzial in den Spielen auch auf den Platz zu bringen“, so Eul.

Bereits nach sieben gespielten Minuten erhielten die Gastgeberinnen die erste kalte Dusche an diesem ungemütlichen Nachmittag und liefen fortan einem 0:1-Rückstand hinterher. Mit diesem ging es dann auch in die Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel schien sich das Blatt dann zu Gunsten des CfR zu wenden. Denn nach einer gelb-roten Karte für eine Gästespielerin agierte die Eul-Elf mit einer Akteurin mehr (53.). Lotte Kaiser nutzte die Überzahl und markierte den 1:1-Ausgleich (71.). Wer nun allerdings dachte, die Gastgeberinnen würden das Momentum nutzen und die Partie endgültig auf ihre Seite zu ziehen, irrte sich gewaltig. Zwei Minuten vor dem Abpfiff ließ sich Links von dezimierten Gästen tatsächlich noch einmal auskontern und stand am Ende mit leeren Händen da. In der Verfassung von Sonntag dürfte es für die Mannschaft von Jan Eul auch schwer werden, im nun anstehenden Derby gegen DJK Tusa 06 zu bestehen.