CFC will Aufwärtstrend ausbauen – ZFC vor Monsteraufgabe Spielvorbericht Chemnitzer FC gegen ZFC Meuselwitz

…wenn der Chemnitzer FC am 29.10.2022 den ZFC Meuselwitz an der Gellertstraße empfängt. Bei den Himmelblauen läuft es aktuell wie am Schnürchen, sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Den Rot-Weißen dagegen rennen förmlich die Punkte davon, nur sechs Zähler aus zehn Ligaspielen, bedeutet Tabellenkeller für den ZFC. Auch wenn sich der CFC bisher nur im Tabellenmittelfeld der Regionalliga Nordost befindet, gehören sie jedes Jahr zu den Topteams der Staffel. Mit dem späten Tor von Michel Ulrich (90+1) sammelten die Chemnitzer, beim 0:2 Erfolg gegen Lichtenberg 47, ihre ersten drei Auswärtspunkte und sind somit seit dem 3:3 gegen die VSG Altglienicke (8.Spieltag) ungeschlagen.

Anders sieht es bei den Ostthüringern aus, die trotz der starken ersten Halbzeit gegen den BAK wieder keine Punkte einfahren konnten. Dieses Ergebnis hat zur Folge, dass der ZFC sich jetzt nun auf Tabellenplatz 16 befindet. Auf die Frage, wie die Schützlinge von Heiko Weber diesen Trend stoppen wollen, antwortete er: „Indem wir so spielen wie in der ersten Halbzeit“. Aber die Meuslwitzer stehen vor noch einer größeren Aufgabe als vor gut einer Woche, denn der ZFC musste im Spiel gegen die Berliner gleich zwei Verteidiger, Felix Müller (Zerrung) und Fabian Raithel (Zerrung) auswechseln. Dazu kommen die Verletzten Nils Miatke, Andy Trübenbach und Fabian Stenzel, deren Einsätze ebenfalls fraglich sind.