– Foto: Jens Mattern

CFC will an ersten Sieg anknüpfen: "Er zeigt, dass wir es doch können" Verbandsliga +++ Nach dem Debütdreier empfängt Köthen den SC Bernburg zum Derbys

Elf Spiele und 70 Tage hat es gedauert – und vielleicht brauchte es auch eben jene kuriosen Umstände, dass der CFC Germania den ersten Sieg in der Verbandsliga feiern konnte. Am vergangenen Montag hat der Aufsteiger mit 4:1 gegen den 1. FC Romonta Amsdorf gewonnen, nachdem Partie am Samstag aufgrund eines Wasserrohrbruchs im Amsdorfer Vereinsgebäude abgesagt und mit getauschtem Heimrecht neu angesetzt werden musste. Was anfänglich unglückliche Umstände waren, endete in einem Befreiungsschlag.

Vor 122 Zuschauerinnen und Zuschauern waren die Köthener von Beginn an hellwach, feierten nach einem frühen Platzverweis gegen Romonta-Keeper David Tretropp einen letzten Endes deutlichen 4:1-Heimerfolg. Finze und Anton geben der Germania Stabilität „Erwarten können wir einen Sieg nie, wir können nur versuchen, im Team immer alles zu geben“, sagt Konstantin Finze über die Drucksituation, in welcher der CFC sich befand. „Dass es am Ende so deutlich wurde, hat auch ein wenig an der Überzahl gelegen.“ Der 31-Jährige kehrte nach seiner Rot-Sperre ins Team zurück, genau wie Philipp Anton nach einer Risswunde. Sie gaben dem Team Stabilität. Finze sagt aber: „Die anderen hätten es auch ohne mich geschafft, das Spiel zu gewinnen.“ Eine große Party gab es übrigens nicht. „Es gab nichts großartig zu feiern. Wir haben uns gefreut, ja, wollen jetzt aber daran anknüpfen und weitermachen. Wir stehen in der Tabelle immer noch da, wo wir vorher standen.“ Ja, Köthen ist weiter Schlusslicht, hat jedoch ein Lebenszeichen gesendet im Abstiegskampf.

Heute, 19:00 Uhr CFC Germania 03 CFC Germania SC Bernburg SC Bernburg 19:00

Am Freitagabend (19 Uhr) kommt es zum Duell mit dem SC Bernburg. Die Saalestädter konnten am letzten Samstag ebenfalls ihren ersten Saisonsieg feiern (mit 3:2 gegen Emseloh) und liegen nur vier Punkte vor dem CFC. Konstantin Finze hebt aber mahnend den Finger: „Wenn wir jetzt denken, irgendetwas läuft von alleine, werden wir ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.“ Der erfahrene Mittelfeldmann geht trotzdem optimistisch in das Derby: „Uns wird der erste Sieg trotzdem helfen. Er zeigt, dass wir es doch können, auch gegen eine gestandene Verbandsliga-Mannschaft. Wir müssen jetzt weitermachen.“ Beim Aufsteiger geht es nur über das Kollektiv