CFC Germania macht es spannend, Naumburg verpasst Matchball Landesliga Süd +++ Der Blick auf alle Begegnungen am letzten Spieltag von Kevin Gehring · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Wolfgang Schulze

Der CFC Germania 03 spielt um den Aufstieg in die Verbandsliga. Der SC Naumburg muss - nach dem verpassten Matchball zum Klassenerhalt - in der Relegation um den Ligaverbleib zittern. Das war das Saisonfinale in der LOTTO-Landesliga Süd.

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Der CFC Germania 03 hat sich in die Aufstiegsspiele gerettet. Mit einem 1:1-Unentschieden beim SV Edelweiß Arnstedt holten die Köthener den einen nötigen Punkt, um den zweiten Tabellenplatz in der LOTTO-Landesliga Süd zu behaupten. So spielt der CFC im ersten Jahr nach dem Abstieg um die direkte Rückkehr ins Oberhaus von Sachsen-Anhalt.

Der VfB Gräfenhainichen hat bereit gestanden: Hätte der CFC Germania 03 sein Auswärtsspiel in Arnstedt verloren, wäre der Tabellendritte am letzten Spieltag zur Stelle gewesen. Mit 5:2 gewann der VfB - angeführt von Viererpacker Eric Krogmann - gegen den TSV Leuna, das formstärkste Team der Liga. Das Köthener Remis machte die Gräfenhainicher Resthoffnung auf die Aufstiegsspiele allerdings zunichte. Genau dieser eine Punkt trennt beide Teams.

Am Ende durften beide jubeln: Der TSV Rot-Weiß Zerbst und der FC Grün-Weiß Piesteritz entgehen der Abstiegsrelegation. Für die Zerbster war der Klassenerhalt mit dem 1:1-Unentschieden bereits aus eigener Kraft sicher. Die Piesteritzer profitierten dagegen davon, dass der SC Naumburg sein letztes Saisonspiel nicht gewinnen konnte.

Mit dem 3:2-Erfolg in Gräfenhainichen hatte sich die SG Blau-Weiß Brachstedt in der Vorwoche eine gute Ausgangsposition verschafft. Mit dem 6:1-Auswärtssieg beim SV Blau-Weiß Farnstädt haben die Brachsteder diese am letzten Spieltags veredelt. Mit fünf Treffern ballerte Fabian Weber die SG Blau-Weiß in das insgesamt 20. Landesliga-Jahr.

Der SC Naumburg hat den Matchball zum direkten Klassenerhalt nicht genutzt. Nach dem 1:1-Unentschieden beim Schlusslicht LSG Lieskau müssen die Naumburger in der Relegation um den Klassenerhalt zittern. Jonas Keitel hatte den SCN zur Pause in Führung gebracht, doch Florentin Müller glich für die Lieskauer in der Schlussphase aus. Mit einem Sieg hätte der SC Naumburg den Verbleib in der LOTTO-Landesliga Süd sicher gehabt. Stattdessen geht es nun gegen den SV Preussen Schönhausen um den Klassenerhalt.

Schon vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Zeitz wurde die SG Reppichau am Sonnabend für ihre starke Saison als Meister der LOTTO-Landesliga Süd gekürt. Auf dem Rasen hatte der Verbandsliga-Aufsteiger danach allerdings nicht mehr allzu viel zu feiern: Mit 1:3 unterlagen die Reppichauer dem Vizemeister der vergangenen beiden Jahre.

Seit dem 1:0-Erfolg in der vergangenen Woche in Brehna hatte der SV Rot-Weiß Kemberg den Klassenerhalt sicher. Entsprechend gelassen konnten die Kemberger am Sonnabend wohl die abschließende 1:6-Niederlage beim FSV Bennstedt verkraften. Bei den Hausherren schnürte Robert Uhlmann einen Dreierpack.