 2026-06-19T10:19:57.353Z

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CFC Germania macht es spannend, Naumburg verpasst Matchball

Landesliga Süd +++ Der Blick auf alle Begegnungen am letzten Spieltag

von Kevin Gehring · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Wolfgang Schulze

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LL Sachs-Anhalt Süd
CFC Germania
Arnstedt
Kemberg
Bennstedt

Der CFC Germania 03 spielt um den Aufstieg in die Verbandsliga. Der SC Naumburg muss - nach dem verpassten Matchball zum Klassenerhalt - in der Relegation um den Ligaverbleib zittern. Das war das Saisonfinale in der LOTTO-Landesliga Süd.

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Heute, 15:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
1
1
Abpfiff

Der CFC Germania 03 hat sich in die Aufstiegsspiele gerettet. Mit einem 1:1-Unentschieden beim SV Edelweiß Arnstedt holten die Köthener den einen nötigen Punkt, um den zweiten Tabellenplatz in der LOTTO-Landesliga Süd zu behaupten. So spielt der CFC im ersten Jahr nach dem Abstieg um die direkte Rückkehr ins Oberhaus von Sachsen-Anhalt.

Heute, 15:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
5
2
Abpfiff

Der VfB Gräfenhainichen hat bereit gestanden: Hätte der CFC Germania 03 sein Auswärtsspiel in Arnstedt verloren, wäre der Tabellendritte am letzten Spieltag zur Stelle gewesen. Mit 5:2 gewann der VfB - angeführt von Viererpacker Eric Krogmann - gegen den TSV Leuna, das formstärkste Team der Liga. Das Köthener Remis machte die Gräfenhainicher Resthoffnung auf die Aufstiegsspiele allerdings zunichte. Genau dieser eine Punkt trennt beide Teams.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
1
1
Abpfiff

Am Ende durften beide jubeln: Der TSV Rot-Weiß Zerbst und der FC Grün-Weiß Piesteritz entgehen der Abstiegsrelegation. Für die Zerbster war der Klassenerhalt mit dem 1:1-Unentschieden bereits aus eigener Kraft sicher. Die Piesteritzer profitierten dagegen davon, dass der SC Naumburg sein letztes Saisonspiel nicht gewinnen konnte.

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
1
6
Abpfiff

Mit dem 3:2-Erfolg in Gräfenhainichen hatte sich die SG Blau-Weiß Brachstedt in der Vorwoche eine gute Ausgangsposition verschafft. Mit dem 6:1-Auswärtssieg beim SV Blau-Weiß Farnstädt haben die Brachsteder diese am letzten Spieltags veredelt. Mit fünf Treffern ballerte Fabian Weber die SG Blau-Weiß in das insgesamt 20. Landesliga-Jahr.

Heute, 15:00 Uhr
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
1
1
Abpfiff

Der SC Naumburg hat den Matchball zum direkten Klassenerhalt nicht genutzt. Nach dem 1:1-Unentschieden beim Schlusslicht LSG Lieskau müssen die Naumburger in der Relegation um den Klassenerhalt zittern. Jonas Keitel hatte den SCN zur Pause in Führung gebracht, doch Florentin Müller glich für die Lieskauer in der Schlussphase aus. Mit einem Sieg hätte der SC Naumburg den Verbleib in der LOTTO-Landesliga Süd sicher gehabt. Stattdessen geht es nun gegen den SV Preussen Schönhausen um den Klassenerhalt.

Heute, 16:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
1
3

Schon vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Zeitz wurde die SG Reppichau am Sonnabend für ihre starke Saison als Meister der LOTTO-Landesliga Süd gekürt. Auf dem Rasen hatte der Verbandsliga-Aufsteiger danach allerdings nicht mehr allzu viel zu feiern: Mit 1:3 unterlagen die Reppichauer dem Vizemeister der vergangenen beiden Jahre.

Heute, 15:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
6
1
Abpfiff

Seit dem 1:0-Erfolg in der vergangenen Woche in Brehna hatte der SV Rot-Weiß Kemberg den Klassenerhalt sicher. Entsprechend gelassen konnten die Kemberger am Sonnabend wohl die abschließende 1:6-Niederlage beim FSV Bennstedt verkraften. Bei den Hausherren schnürte Robert Uhlmann einen Dreierpack.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
1
4
Abpfiff

Nach zwei Jahren in der Landesliga konnte sich der TSV Blau-Weiß Brehna nicht noch einmal mit Punkten verabschieden. Im Heimspiel unterlag der Absteiger gegen Turbine Halle mit 1:4.