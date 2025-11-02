 2025-10-30T14:25:35.653Z

CFC Genua trennt sich von Trainer Patrick Vieira

Der CFC Genua hat sich überraschend von seinem Trainer Patrick Vieira getrennt. Der französische Coach, der erst im Sommer 2024 das Amt übernommen hatte, wurde nach einer Serie enttäuschender Ergebnisse in der italienischen Serie A beurlaubt.

Laut Vereinsmitteilung erfolgte die Entscheidung „nach eingehender Analyse der sportlichen Situation“. Die Suche nach einem neuen Cheftrainer läuft bereits, mehrere italienische und ausländische Kandidaten sollen auf der Liste stehen.

