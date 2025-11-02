Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
CFC Genua trennt sich von Trainer Patrick Vieira
Der CFC Genua hat sich überraschend von seinem Trainer Patrick Vieira getrennt. Der französische Coach, der erst im Sommer 2024 das Amt übernommen hatte, wurde nach einer Serie enttäuschender Ergebnisse in der italienischen Serie A beurlaubt.
Laut Vereinsmitteilung erfolgte die Entscheidung „nach eingehender Analyse der sportlichen Situation“. Die Suche nach einem neuen Cheftrainer läuft bereits, mehrere italienische und ausländische Kandidaten sollen auf der Liste stehen.