CfB Ford Niehl: "Sind überzeugt von Qualität und Breite des Teams"

Seit März 2025 ist Dogan Oymak Cheftrainer des CfB Ford Niehl. Damals übernahm der heute 38-Jährige eine Mannschaft in schwieriger Lage, die am Ende dennoch mit 33 Punkten den Klassenerhalt in der Bezirksliga schaffte. Platz 12 war unter den gegebenen Umständen ein Achtungserfolg – und nun soll unter Oymak ein neues Kapitel beginnen.

In der aktuellen Vorbereitung zeigt sich der Trainer äußerst zufrieden. „Die Jungs ziehen hervorragend mit und erzielen gute Ergebnisse. Man sieht, dass die Jungs in der Off-Season fleißig waren und unser Defizit der körperlichen Fitness aus der vergangenen Saison aufgeholt haben.“

„Im Großen und Ganzen sind wir mit dem Ausgang zufrieden“, sagt der Coach rückblickend auf die vergangene Saison. „Wir hatten große Herausforderungen, die es zu meistern galt. Aufgrund von Ausfällen – unter anderem durch Verletzungen – und der nur begrenzte Kader, hat uns im Abstiegskampf die Frische gefehlt. Das hat man gesehen, nachdem der Klassenerhalt sicher war.“

Dazu gibt es einen klaren Plan, wohin die sportliche Reise gehen soll: „Unsere Philosophie ist ein sicheres Spiel mit Ball und eine kompakte Defensive. Daran arbeiten wir intensiv. Das sieht man gerade in der ersten Halbzeit gegen den SV Schlebusch – da haben unsere Jungs ein hervorragendes Spiel gemacht.“

Mit 13 Neuzugängen – überwiegend aus unteren Ligen – wurde der Kader in der Sommerpause stark erweitert. Oymak will einen offenen Wettbewerb schaffen und Talente entwickeln: „Wir haben einen breiten Kader und einen engen Austausch mit der U19 und unserer zweiten Mannschaft. Es gilt, junge Talente frühzeitig heranzuführen und Jungs aus der zweiten Mannschaft für gute Leistungen mit Einsätzen in der ersten Mannschaft zu belohnen.“

Er sieht in der Mischung aus etablierten Kräften und Neuen große Chancen: „Ein großer Stamm aus den letzten Jahren bleibt, die den Verein bestens kennen. Von diesem Mix aus alt und neu sowie erfahrenen und jungen Spielern erhoffen wir uns eine gute Saison.“

Oymak: "So ist das leider im Fußball"

Trotz aller Aufbruchsstimmung waren auch Abgänge zu verkraften. „Natürlich tut es immer weh, wenn man sowohl menschlich gute als auch spielerisch gute Jungs abgeben muss“, sagt Oymak. „Mit Jan Schreiber haben wir ein Juwel aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft herangeführt. Er wurde von vielen Landesligisten geworben. Wir freuen uns sehr, dass er sich beweisen will und den nächsten Schritt geht.“ Schreiber hat in der abgelaufenen Saison 24 Spiele absolviert und dabei drei Tore erzielt.

Auch Anton Ström – neunfacher Torschütze in der vergangenen Spielzeit – sei ein schmerzlicher Verlust: „Er bringt brutale Qualitäten in der Offensive mit und hat sich menschlich super ins Team integriert.“ Dennoch stellt Oymak klar: „So ist das leider im Fußball. Wir trauern aber keinem Spieler hinterher. Wir sind überzeugt von der Qualität und Breite bei uns im Team.“

Klassenerhalt und Weiterentwicklung im Fokus

Die sportlichen Ziele formuliert der Trainer bewusst bodenständig: „Wir wollen erst einmal die Klasse halten, die Spielphilosophie verinnerlichen und uns fußballerisch weiterentwickeln.“

Und sein persönlicher Wunsch für die Saison? „Spaß, Erfolg und vor allem Gesundheit!“ – eine Devise, die auch in Niehl als Grundlage für einen erfolgreichen Neustart gelten soll.