Centerball geht viral

Am 3. Spieltag fanden in der Centerball-Liga nur zwei Spiele statt, doch vor gut besuchter Kulisse in der Centerball-Arena war wieder einiges geboten. Auf sportlicher Ebene konnte sich das Team Centerball mit 8:1 gegen Burgweinting behaupten und Ziegetsdorf setzte seinen Aufwärtstrend mit einem 6:3-Erfolg gegen Steinsberg fort. Besondere Aufmerksamkeit erregte jedoch ein Video vom Spiel der Ziegetsdorfer, das innerhalb weniger Tage viral ging und inzwischen 1,5 Millionen Mal angesehen wurde.