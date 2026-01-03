Centerball geht viral

Am 3. Spieltag fanden in der Centerball-Liga nur zwei Spiele statt, doch vor gut besuchter Kulisse in der Centerball-Arena war wieder einiges geboten. Auf sportlicher Ebene konnte sich das Team Centerball mit 8:1 gegen Burgweinting behaupten und Ziegetsdorf setzte seinen Aufwärtstrend mit einem 6:3-Erfolg gegen Steinsberg fort. Besondere Aufmerksamkeit erregte jedoch ein Video vom Spiel der Ziegetsdorfer, das innerhalb weniger Tage viral ging und inzwischen 1,5 Millionen Mal angesehen wurde.
Die Partie zwischen den Jahn-Freunden und Tabellenführer Sinzing steht noch aus und ist für den 8. Januar 2026 terminiert.
Die Ergebnisse vom 3. Spieltag:
Burgweinting - Team Centerball 1:8
Ziegetsdorf - Steinsberg 6:3
Jahn Freunde - Sinzing -:-
Hier geht es zum viralen Video:
https://www.tiktok.com/@centerball/video/7589933096531758358