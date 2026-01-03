 2025-12-17T10:26:01.779Z

Ligabericht
Team Centerball nach dem Sieg gegen Burgweinting
Team Centerball nach dem Sieg gegen Burgweinting – Foto: Centerball

Centerball geht viral

+++ Am letzten Spieltag des Jahres 2025 ging ein Video der Centerball-Liga viral und erzielte innerhalb von drei Tagen mehr als 1,5 Millionen Aufrufe und 100.000 Likes +++

Am 3. Spieltag fanden in der Centerball-Liga nur zwei Spiele statt, doch vor gut besuchter Kulisse in der Centerball-Arena war wieder einiges geboten. Auf sportlicher Ebene konnte sich das Team Centerball mit 8:1 gegen Burgweinting behaupten und Ziegetsdorf setzte seinen Aufwärtstrend mit einem 6:3-Erfolg gegen Steinsberg fort. Besondere Aufmerksamkeit erregte jedoch ein Video vom Spiel der Ziegetsdorfer, das innerhalb weniger Tage viral ging und inzwischen 1,5 Millionen Mal angesehen wurde.

Die Partie zwischen den Jahn-Freunden und Tabellenführer Sinzing steht noch aus und ist für den 8. Januar 2026 terminiert.

Die Ergebnisse vom 3. Spieltag:

Burgweinting - Team Centerball 1:8
Ziegetsdorf - Steinsberg 6:3
Jahn Freunde - Sinzing -:-

Hier geht es zum viralen Video:
https://www.tiktok.com/@centerball/video/7589933096531758358

