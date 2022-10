Cengiz Yavuz übernimmt Trainerjob beim 1. FC Grevenbroich-Süd Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Am vergangenen Wochenende hatte Alexander Hermel Konsequenzen aus dem krachenden Fehlstart mit dem Team aus Grevenbroicher Süden gezogen. Schon am Dienstag konnte der Verein einen Nachfolger präsentieren.

Eigentlich hatte Yavuz mit dem Fußball abgeschlossen, wollte nach seinem Aus beim VfR Neuss nicht mehr an die Seitenlinie zurückkehren. Die Anfrage des 1. FC Grevenbroich-Süd konnte er dann aber doch nicht ablehnen. „Ich kenne ein paar Jungs von Süd. Ich will sie unterstützen und eine reizvolle Aufgabe ist es natürlich auch“, so Yavuz. Süds Sportlicher Leiter Jürgen Latajka berichtet: „Wir wollten einen erfahrenen Trainer. Mit Cengiz hatten wir ein ganz tolles Gespräch. Wir sind froh, dass er zugesagt hat.“ Der 1. FC Grevenbroich-Süd galt eigentlich als Aufstiegskandidat, hängt nach neun sieglosen Spielen (vier Unentschieden, fünf Niederlagen) aber am Tabellenende fest. Nach der 0:4-Pleite gegen den TuS Hackenbroich zog Alexander Hermel am Wochenende die Reißleine und trat zurück. „Fußball spielen können die Jungs. Das ist eine Top-Truppe. Ich werde jetzt erst einmal viele Einzelgespräche führen und versuche herausfinden, woran es liegt. Wir wollen den Spaß in den Vordergrund stellen und ein Wir-Gefühl entwickeln“, erläutert Yavuz. Am Dienstagabend leitete er seine erste Einheit. Viel Zeit bleibt ihm allerdings nicht. Schon am Sonntag (15 Uhr) steht auf der Süd-Anlage das Derby gegen den ebenfalls kriselnden TuS Grevenbroich an. Bis zur Winterpause sind es noch insgesamt acht Partien.