Cenay Üzümcü verstärkt die Offensive des VfV 06 Hildesheim

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat sich für die kommende Saison in der Offensive weiter verstärkt: Vom Ligakonkurrenten FSV Schöningen wechselt Cenay Üzümcü an die Pottkuhle. Der 20-jährige Offensivspieler unterschreibt zur Saison 2025/26 und bringt trotz seines jungen Alters bereits beachtliche Erfahrung mit – 60 Oberliga-Partien und acht Treffer in zwei Spielzeiten sprechen für sich.