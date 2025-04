Cem Kara sichert Eddersheim einen Punkt in Wolfhagen

Wolfhagen. Ein Sieg aus fünf Spielen oder fünf Spiele ungeschlagen - aus Sicht des FC Eddersheim kann man die aktuelle Bilanz bewerten wie man will. Das 2:2 (2:1) beim FSV Wolfhagen ist das fünfte Spiel in Folge, in dem die Elf von Carsten Weber ungeschlagen blieb. Wäre da nicht der schlechte Start, der den FCE am Ende womöglich um einen Auswärtssieg gebracht hat.