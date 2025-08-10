Celle wird Favoritenrolle gerecht

Nach dem Abstieg aus der Oberliga wird dem MTV Eintracht Celle eine prägende Rolle in der Landesliga Lüneburg zugetraut. Im ersten Saisonspiel gegen den TSV Etelsen sammelte er drei Punkte ein, die nur in einem Moment gefährdet schienen.

Über weite Strecken gab der im Bezirkspokal an Treubund Lüneburg gescheiterte MTV den Ton an. Kapitän Alexander Laube sorgte für die Führung. Der Vorsprung hätte jedoch noch klarer ausfallen können, doch die Celler ließen mehrere hochkarätige Chancen aus. So wären die Gäste beinahe aus dem Nichts zum Ausgleich gekommen, nachdem ihnen Schiedsrichter Henrik Specht einen Elfmeter zusprach. Maxim Schaf, im Sommer aus Thedinghausen gekommen, scheiterte jedoch an Nico Lindner. Ansonsten strahlt der TSV jedoch nur selten Gefahr aus. Die Hausherren blieben überlegen und erhöhten schließlich in der 82. Minute durch Laube auf 2:0.