Celle nutzt lange Überzahl und überrollt Bornreihe

– Foto: Lennart Blömer

In der Landesliga Lüneburg hielt der MTV Eintracht Celle die Chancen auf die Vizemeisterschaft aufrecht. Dabei profitierte er vom herausragend aufgelegten Jean-Luca van Eupen sowie einem frühen Platzverweis gegen den SV Blau-Weiß Bornreihe, der nur eine Halbzeit dagegenhalten konnte.

Die spielentscheidende Szene ereignete sich nach einer knappen Viertelstunde, als Henrik Lütjen für die Verhinderung einer klaren Torchance die Rote Karte sah. Den daraus resultierenden Strafstoß verwandelte Henry Struwe im Nachschuss zur Führung, nachdem zuvor Michael Trautmann an Niklas Griesmeyer scheiterte. Die „Moorteufel" hielten aber in Unterzahl dagegen, sodass sich ein munterer Schlagabtausch. Loris Menger egalisierte mit seinen Saisontoren 26 und 27 gleich zweimal den Rückstand. Jean-Luca van Eupen brachte die Hausherren aber jeweils wieder in Führung.

Nach dem Seitenwechsel gewann der MTV zunehmend die Kontrolle über das Geschehen und zog durch einen Doppelschlag von Tom Schaper und nochmals Struwe auf 5:2 davon. Damit war die Begegnung entschieden. Doch Celle hatte noch nicht genug. van Eupen legte in der Endphase noch zwei weitere Tore nach und stellte damit den 7:2-Endstand her.

Zugleich stieg van Eupen zum Zweitplatzierten der Torschützenliste auf, liegt aber sieben Treffer hinter Menger, dem dieser Titel nicht mehr zu nehmen scheint. In der Tabelle geht's derweil deutlich enger zu. Celle und Bornreihe trennen vor dem letzten Spieltag nur ein Zähler. Dem SVBWB genügt ein Heimerfolg über Etelsen, um Rang zwei einzutüten.