Celle gewinnt turbulentes Verfolgerduell

Wer behält den Anschluss an die Spitze? Diese Frage beantwortete sich im Aufeinandertreffen zwischen dem SV Blau-Weiß Bornreihe und dem MTV Eintracht Celle. Die Dank eines abgeklärten Auftritts dürfen die Gäste sich weiter mit dem Meisterschaftsrennen beschäftigen.

In der Vorwoche rang Celle Spitzenreiter Drochtersen/Assel II mit 1:0 nieder. Diesmal stellte die starke Offensive - mit nun 48 Toren die ligaintern beste - den Unterschied her. Tom Schaper und Kapitän Alexander von Hörsten Laube trafen zur 2:0-Führung. Leandro Almeida Vieira verkürzte zwar umgehend, doch schon kurz nach dem Seitenwechsel stellte Jean-Luca van Eupen den alten Abstand wieder her. Die „Moorteufel" gaben sich weiter nicht auf, ließen aber zu viele Möglichkeiten aus. Erst in der Schlussphase gelang Jeremy da Rocha Nunes per Elfmeter das 2:3. Anschließend erhöhte der SVBWB weiter das Risiko, was sich jedoch nicht auszahlte. In der Nachspielzeit stellte van Eupen mit seinem zehnten Saisontreffer nämlich den 2:4-Endstand her.