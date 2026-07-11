Celle auch bei zweitem Test in Torlaune

– Foto: Lennart Blömer

Der MTV Eintracht Celle gilt als einer der Favoriten auf die Landesliga-Meisterschaft. Seine Qualitäten unterstrich er auch im zweiten Vorbereitungsspiel, das schon zur Pause entschieden war.

Den Torreigen im Vergleich mit dem Landesliga-Aufsteiger SG Hannover eröffnete Bastian-Viggo Suchantke nach nicht einmal 60 Sekunden. In der Folge dominierte der am vorherigen Wochenende mit 12:0 bei Kreisligist Eldingen siegende MVT Eintracht das Geschehen. Yannic Weber erhöhte auf 0:2 (23.). Der aus der Westerceller A-Jugend gekommene Weber traf vor der Pause nochmals. Dazu war mit Björn Lambach, der Erfahrung aus über 250 Regionalliga-Spielen mitbringt, ein weiterer Neuzugang doppelt zur Stelle - 0:5. Nach dem Seitenwechsel ließen es die Gäste ruhiger angehen. Kapitän Jean-Luca van Eupen stellte eine Viertelstunde vor Schluss den 0:6-Endstand her.