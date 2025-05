Celal Aydogan wechselt zum Wuppertaler SV

Viel Regionalliga-Erfahrung in jungen Jahren

Dieser Wechsel ist für Aydogan nicht der erste innerhalb der Regionalliga. In der Winterpause der Saison 2023/24 ist er aus der Oberliga vom SV Straelen in die Regionalliga zu Rot Weiss Ahlen gewechselt. Nach einem halben Jahr bei den Rot Weissen hat es ihn nach Paderborn gezogen, ehe er das vergangene halbe Jahr in Bocholt verbracht hat. Ans Stadion am Hünting hat ihn der damalige Trainer Sunay Acar gelotst – unter ihm war er schon in Straelen aktiv. Im Zweiten Spiel hat Aydogan auch direkt genetzt, seine Leistung hat der in den nachfolgenden Spielen aber nicht unbedingt bestätigen können. Dem ist auch der Trainerwechsel geschuldet. Nur drei Spiele nach seinem Wechsel, ist Christopher Schorch an die Seitenlinie gekommen. Unter ihm gab es nur noch dürftige Einsatzzeiten für Aydogan.