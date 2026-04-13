Cekala überragt, Mané führt Primus an: Landesliga-Spieler der Woche

Individuelle Klasse hat den Spieltag in beiden Landesligen geprägt. In der Landesliga Hansa ragte vor allem Adrian Cekala heraus, der mit einem Dreierpack für den Hamm United FC ein Spiel im Alleingang drehte. In der Landesliga Hammonia war es hingegen Aduramane Mané, der mit einem Doppelpack die Tabellenführung des FC Eintracht Norderstedt II untermauerte. Doch auch darüber hinaus gab es zahlreiche Spieler, die ihren Teams entscheidend zum Erfolg verhalfen.
Der Auftritt von Adrian Cekala war die auffälligste Einzelleistung der Woche. Beim 3:2-Erfolg des Hamm United FC gegen den Oststeinbeker SV lag sein Team bereits mit 0:2 zurück, ehe Cekala die Partie mit drei Treffern (45.+2, 57., 64.) komplett drehte. Gerade im Abstiegskampf haben solche Leistungen enorme Bedeutung, da sie nicht nur Punkte bringen, sondern auch ein Signal an die Konkurrenz senden.
Auch hinter Cekala überzeugten mehrere Offensivspieler. Edwin James Satzer zeigte im Topspiel des SC Condor Hamburg beim Bramfelder SV erneut seine Qualität und traf doppelt, während Kilian Oelrich beim 7:1-Kantersieg ebenfalls einen Dreierpack schnürte. Im oberen Tabellendrittel waren zudem Owusu Kofii Manu mit seinem Siegtreffer gegen Concordia Hamburg sowie Ryota Endo mit einem frühen Doppelpack für den HSV Barmbek-Uhlenhorst entscheidend. Spieler wie Mertkan Mehmed Hasan oder Chahed Bamba prägten ihre Spiele ebenfalls maßgeblich und unterstrichen die hohe Leistungsdichte der Liga.
In der Landesliga Hammonia fiel die Wahl auf Aduramane Mané, der beim 4:1-Erfolg des FC Eintracht Norderstedt II beim TBS Pinneberg doppelt traf und damit maßgeblich zur weiteren Stabilisierung der Tabellenführung beitrug. Besonders im Zusammenspiel mit seinen Offensivkollegen zeigte Mané, warum Norderstedt aktuell das Maß der Dinge ist.
Doch auch die Konkurrenz hatte starke Einzelspieler. Konrad Vinzenz Janta entschied mit einem späten Doppelpack den klaren Sieg der FC Alsterbrüder, während Philipp Klaus Ehlers beim FC Union Tornesch als Joker mit zwei Treffern in der Schlussminute den Unterschied machte. Darüber hinaus überzeugten Max Lorenz Kutschke mit einem Doppelpack gegen den Spitzenreiter, Yannick Reutter mit einem Doppelschlag für den SC Nienstedten sowie Francisco Javier Bacabo Ebongo, der mit zwei verwandelten Elfmetern für den Klub Kosova ein Spiel drehte.
Der Blick auf beide Ligen zeigt ein klares Bild: Während in der Landesliga Hansa vor allem spektakuläre Einzelleistungen wie Dreierpacks und spielentscheidende Aktionen im Fokus standen, waren es in der Landesliga Hammonia häufig Effizienz und Timing, die über Sieg oder Niederlage entschieden. Gemeinsam ist beiden Ligen jedoch, dass individuelle Qualität den Unterschied macht – sei es im Titelrennen oder im Abstiegskampf.
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