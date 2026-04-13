Cekala überragt, Mané führt Primus an: Landesliga-Spieler der Woche Landesliga Hansa und Hammonia: Adrian Cekala glänzt mit Dreierpack für Hamm United FC, Aduramane Mané trifft doppelt für FC Eintracht Norderstedt II, weitere Topspieler prägen den Spieltag. von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Einige Top-Leistungen aus der Landesliga. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Individuelle Klasse hat den Spieltag in beiden Landesligen geprägt. In der Landesliga Hansa ragte vor allem Adrian Cekala heraus, der mit einem Dreierpack für den Hamm United FC ein Spiel im Alleingang drehte. In der Landesliga Hammonia war es hingegen Aduramane Mané, der mit einem Doppelpack die Tabellenführung des FC Eintracht Norderstedt II untermauerte. Doch auch darüber hinaus gab es zahlreiche Spieler, die ihren Teams entscheidend zum Erfolg verhalfen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Adrian Cekala dreht Spiel im Alleingang Der Auftritt von Adrian Cekala war die auffälligste Einzelleistung der Woche. Beim 3:2-Erfolg des Hamm United FC gegen den Oststeinbeker SV lag sein Team bereits mit 0:2 zurück, ehe Cekala die Partie mit drei Treffern (45.+2, 57., 64.) komplett drehte. Gerade im Abstiegskampf haben solche Leistungen enorme Bedeutung, da sie nicht nur Punkte bringen, sondern auch ein Signal an die Konkurrenz senden. Auch hinter Cekala überzeugten mehrere Offensivspieler. Edwin James Satzer zeigte im Topspiel des SC Condor Hamburg beim Bramfelder SV erneut seine Qualität und traf doppelt, während Kilian Oelrich beim 7:1-Kantersieg ebenfalls einen Dreierpack schnürte. Im oberen Tabellendrittel waren zudem Owusu Kofii Manu mit seinem Siegtreffer gegen Concordia Hamburg sowie Ryota Endo mit einem frühen Doppelpack für den HSV Barmbek-Uhlenhorst entscheidend. Spieler wie Mertkan Mehmed Hasan oder Chahed Bamba prägten ihre Spiele ebenfalls maßgeblich und unterstrichen die hohe Leistungsdichte der Liga.

Aduramane Mané bestätigt seine Rolle beim Spitzenreiter In der Landesliga Hammonia fiel die Wahl auf Aduramane Mané, der beim 4:1-Erfolg des FC Eintracht Norderstedt II beim TBS Pinneberg doppelt traf und damit maßgeblich zur weiteren Stabilisierung der Tabellenführung beitrug. Besonders im Zusammenspiel mit seinen Offensivkollegen zeigte Mané, warum Norderstedt aktuell das Maß der Dinge ist. Doch auch die Konkurrenz hatte starke Einzelspieler. Konrad Vinzenz Janta entschied mit einem späten Doppelpack den klaren Sieg der FC Alsterbrüder, während Philipp Klaus Ehlers beim FC Union Tornesch als Joker mit zwei Treffern in der Schlussminute den Unterschied machte. Darüber hinaus überzeugten Max Lorenz Kutschke mit einem Doppelpack gegen den Spitzenreiter, Yannick Reutter mit einem Doppelschlag für den SC Nienstedten sowie Francisco Javier Bacabo Ebongo, der mit zwei verwandelten Elfmetern für den Klub Kosova ein Spiel drehte.