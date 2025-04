Ceka trifft in Freital: FCM-Reserve baut Tabellenführung weiter aus

Die U23 des 1. FC Magdeburg kann allmählich die Planungen für die Regionalliga starten. Weil Verfolger RSV Eintracht am Sonnabend gepatzt hat (1:2 in Bischofswerda) und die Blau-Weißen am Ostermontag mit 2:0 beim SC Freital gewannen, beträgt der Vorsprung nun zehn Punkte.

Zu Gast in Sachsen avancierte einmal mehr Profi Jason Ceka in einer umkämpften Partie zum Matchwinner. In der 11. Minute erzielte der 25-Jährige die frühe Magdeburger Führung. Nachdem die Gastgeber einige Chancen zum Ausgleich vergeben hatte und der FCM nach dem Seitenwechsel dominanter wurde, legte Ceka in der dritten Minute der Nachspielzeit den 2:0-Endstand nach.