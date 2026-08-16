Ceesay trifft doppelt: Meiendorf zerlegt Rahlstedt zum Start

Starke Leistung von Ismaila Ceesay. – Foto: Uta Jerasch

Der Meiendorfer SV hat zum Saisonstart in der Landesliga Hansa direkt ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Der Aufsteiger bezwang den Rahlstedter SC mit 5:0 und überzeugte dabei mit einer starken Offensivleistung. Vor 250 Zuschauern brachte Justin Pinkawa die Gastgeber nach 22 Minuten in Führung, ehe Ismaila Ceesay noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte (38.).

Ismaila Ceesay trifft doppelt - Meiendorf legt nach Auch nach dem Seitenwechsel ließ der Meiendorfer SV nicht locker. Jordi Bremer erhöhte unmittelbar nach Wiederbeginn auf 3:0 (48.) und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Ceesay setzte mit seinem zweiten Treffer zum 4:0 nach (61.), ehe Sebastian Andre Wien in der 76. Minute den 5:0-Endstand herstellte.

Für den Aufsteiger ist das ein Auftakt nach Maß. Fünf eigene Treffer, kein Gegentor und gleich mehrere Torschützen unterstreichen, wie geschlossen Meiendorf in das erste Saisonspiel gegangen ist. Besonders Ceesay ragte mit seinem Doppelpack heraus, doch auch Pinkawa, Bremer und Wien trugen sich in die Torschützenliste ein. Der Rahlstedter SC erwischte dagegen einen bitteren Start in die neue Spielzeit und muss die deutliche Niederlage zunächst aufarbeiten. Meiendorf übernimmt nach dem klaren Erfolg dagegen direkt eine prominente Rolle in der ersten Tabelle und sorgt als Aufsteiger früh für Aufmerksamkeit.

Meiendorf will gegen Rahlstedt überraschen - mit Zugang Emrah Ates

Der Meiendorfer SV ist bereit für die neue Saison in der Landesliga Hansa. Der Aufsteiger startet am Samstag um 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen den Rahlstedter SC - und bekommt damit direkt ein Derby zum Auftakt. Für Trainer Marcell Voß ist die Aufgabe reizvoll, aber auch anspruchsvoll.

„Mit dem Heimspiel gegen Rahlstedt in unserer schönen Flens-Arena hat der HFV ein tolles Derby für den ersten Spieltag angesetzt. Darauf freuen wir uns“, erklärt Voß im FuPa-Gespräch. Gleichzeitig ordnet er die Rollen klar ein: „Wir sind als Aufsteiger natürlich der Underdog gegen ein über Jahre hinweg etabliertes Landesliga-Team aus Rahlstedt.“

Verstecken will sich der MSV dennoch nicht. Voß betont, dass seine Mannschaft schnell in der Liga ankommen müsse. Das höhere Tempo, die stärkere Athletik und die geringere Fehlertoleranz seien Themen, die der Aufsteiger annehmen müsse. „Klar ist aber auch, dass wir uns nicht verstecken werden und mutig sein wollen“, formuliert der Trainer.

Wunschspieler Ates kommt spät dazu

Personell sieht sich Meiendorf gut aufgestellt. Voß zeigt sich mit den bisherigen Transfers sehr zufrieden. Der MSV habe junge, dynamische Spieler geholt, die teilweise schon in Landesliga und Oberliga Erfahrung gesammelt hätten. Dazu komme Erfahrung, die in der Landesliga zwingend erforderlich sei.

Besonders hebt der Trainer eine späte Personalie hervor: Emrah Ates. Der Offensivspieler sei kurzfristig verpflichtet worden und für Meiendorf ein absoluter Wunschspieler. Voß beschreibt ihn als Spieler mit viel Dynamik, Zug zum Tor und reichlich Erfahrung in Landesliga und Oberliga. Ates soll die jungen Spieler in der Offensive anführen.

Abgeschlossen ist die Kaderplanung damit nicht zwangsläufig. Sportlicher Leiter Jörg Franke verfüge über ein starkes Netzwerk, führt Voß aus. Spieler, die die Qualität verbessern, seien immer willkommen. Der MSV bleibe deshalb „interessiert, hellwach und offen“ für mögliche weitere Zugänge.

Vorbereitung mit schwierigen Phasen

Die Vorbereitung verlief nicht komplett reibungslos. Voß berichtet von einer langen und intensiven Phase, an die sich einige Spieler zunächst gewöhnen mussten. Hinzu kam, dass viele Spieler und Zugänge lange im Urlaub waren. Dadurch konnte Meiendorf nicht immer in voller Besetzung trainieren.

„Das hat sich leider auch in den Ergebnissen widergespiegelt“, bilanziert der Trainer. Der Schwerpunkt vor dem Ligaauftakt ist deshalb klar: Zugänge integrieren, Abläufe festigen, Automatismen schärfen. Gerade für einen Aufsteiger ist dieser Prozess entscheidend, weil der Sprung in eine höhere Spielklasse nicht nur individuell, sondern vor allem als Mannschaft verarbeitet werden muss.

Die Generalprobe gelang dennoch. Im LOTTO-Pokal Hamburg setzte sich Meiendorf beim SC Sperber mit 5:2 durch. Henrik Petersen traf früh zum 1:0, nach dem Ausgleich brachte Ismaila Ceesay den MSV wieder mit 2:1 in Führung. Nach dem 2:2 in der zweiten Halbzeit entschieden Leon Baulecke, Tom Elijah Busacker und Finn von Nida die Partie zugunsten des Aufsteigers.

Rahlstedt als echter Gradmesser

Der Pokalsieg liefert Rückenwind, das Derby gegen Rahlstedt aber wird ein anderer Test. Der RSC gehört seit Jahren zum Landesliga-Inventar und bringt genau jene Erfahrung mit, die Voß bei seinem eigenen Team erst wachsen sehen will.

Für Meiendorf geht es am ersten Spieltag deshalb um mehr als nur das Ergebnis. Der Aufsteiger will zeigen, dass er das Tempo der Landesliga mitgehen kann, dass die neuen Spieler in die Struktur finden und dass der Pokalerfolg nicht nur eine Momentaufnahme war.

Die Hansa-Staffel ist prominent besetzt. Mit SV Curslack-Neuengamme und FC Türkiye Wilhelmsburg kommen zwei Absteiger aus der Oberliga, dazu Teams wie Bramfelder SV, SC Condor Hamburg, SC Vier- und Marschlande, Barsbütteler SV und Hamm United FC. Für Meiendorf wird es darauf ankommen, früh Punkte zu sammeln und sich schnell an das neue Niveau zu gewöhnen.

Der erste Schritt wartet in der Flens-Arena. Derby, Aufsteiger-Euphorie, Pokal-Rückenwind - und ein Gegner, der weiß, wie Landesliga funktioniert.

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