Cedric Nielsen fällt aus – Jan Pioch wieder im Kader

Auf den TUS Rotenhof wartet am 7. Spieltag der Flens-Oberliga ein Auswärtsspiel beim Tabellenletzten SV Preußen 09 Reinfeld. Die Mannschaft von Trainer Pascal Lorenz, die in der letzten Saison noch einen beachtlichen 6. Platz belegen konnte, ist nach einigen Abgängen wichtiger Spieler unerwartet schlecht in die Saison gestartet. Erst ein Pluspunkt, errungen am 2. Spieltag beim Oldenburger SV, steht auf der Habenseite. Auch alle drei bisherigen Heimspiele gegen den MTSV Hohenwestedt (1:4), Aufsteiger Inter Türkspor Kiel (2:4) und gegen den VfR Neumünster (2:3), gingen verloren.

Auch der TUS Rotenhof wartet seit vier Spielen auf den zweiten Saisonsieg. Darunter waren aber auch drei Unentschieden gegen Titelverteidiger Kilia Kiel (1:1), beim SV Eichede (4:4) sowie bei Eutin 08 (2:2). Vor allem in den beiden erstgenannten Spielen sind die Punktgewinne der verdiente Lohn einer starken Leistung gegen deutlich höher eingestufte Gegner gewesen. Lediglich bei der deutlichen 0:4-Niederlage beim PSV Neumünster war der TUS ohne Chance auf etwas Zählbares.

Mit einem Sieg in Reinfeld könnten sich die Rendsburger vorerst weiter in das gesicherte Mittelfeld der Flens-Oberliga absetzen. Für Reinfeld, das weiter auf den ersten Dreier hofft, geht es darum, den Anschluss an das rettende Ufer nicht bereits frühzeitig aus den Augen zu verlieren.

Trainer Henning Knuth warnt vor Gegner

Das sagt Henning Knuth, der Trainer des TUS Rotenhof, zur Partie in Reinfeld: „Wir erwarten einen unangenehmen Gegner, der mit viel Kampf und Leidenschaft agiert. Wir müssen emotional bereit sein und ein hohes Energielevel an den Tag legen, um dort erfolgreich zu sein. Und dann sind wir gut beraten, wenn wir uns auf unsere Prinzipien und unsere Stärken fokussieren. Diese wollen wir auf den Platz bringen und das Spiel gewinnen.“

Bittere Diagnose bei Nielsen

Das ist eine bittere Nachricht. „Vorerst werden wir ohne Cedric Nielsen auskommen müssen. Der Junge hat sich im Spiel gegen Eutin einen Teilknochen im Fuß gebrochen. Weitere Untersuchungen werden zeigen, ob er operiert werden muss und wie lange er ausfällt“, sagte Trainer Henning Knuth.

Weitere Ausfälle – aber auch Rückkehrer

Ausfallen werden weiterhin Justin Sörensen (Urlaub), Lewin Traulsen (krank) und Lennard Hansen (Fuß). Lasse Till wird nach langer Verletzung in der U23 spielen. Erfreuliche Nachrichten gibt es zu Jan Pioch: Er konnte voll trainieren und wird erstmals in der Saison im Kader sein.