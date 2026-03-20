Cedric Messina bleibt dem VfB erhalten

– Foto: Lea Bindewald

Der VfB kann auch in der kommenden Saison auf Cedric Messina zählen. Der Offensivspieler wird auch in der kommenden Saison weiterhin mit der Rückennummer 20 für den Verein auflaufen. Das gab der Verein via Instagram bekannt..

Messina zeichnet sich durch seine feine Technik und einen guten Torabschluss aus. In der laufenden Spielzeit kam er bislang in 15 Partien zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer beim wichtigen Sieg gegen den SV Lengede.

Der Stürmer hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und ist ein fester Bestandteil des Teams. Entsprechend zeigt sich der Verein erfreut darüber, ihn auch in der kommenden Saison weiterhin im VfB-Trikot zu sehen.