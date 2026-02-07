CCB Cup: Blankenburg krönt sich, Altlandsberg fällt im Neunmeterschock

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Ein Hallenabend, der für den MTV 1860 Altlandsberg wie nach Maß begann, endete in einer bitteren Mischung aus Neunmeterdrama und Ernüchterung. Beim CCB Cup am heutigen Samstag in der Erlengrundhalle spielte sich der Gastgeber mit drei Siegen und 10:1 Toren an die Spitze der Gruppe A, doch in der K.-o.-Phase kippte die Stimmung. Im Halbfinale unterlag Altlandsberg der SG Blankenburg nach Neunmeterschießen, im Spiel um Platz drei folgte eine deutliche 1:6-Niederlage gegen die SG Stern Kaulsdorf. Den Pokal nahm am Ende die SG Blankenburg mit: Im Finale besiegte sie den Müllroser SV 1898 mit 4:1 und setzte nach einem langen Turniertag den letzten, klaren Akzent.

Ein Turniertag mit Rhythmus und Reibung Acht Mannschaften, zwei Vierergruppen, zwölf Minuten pro Partie – die Vorrunde war kurz genug, um keine Fehler zu verzeihen, und lang genug, um Spannung aufzubauen. In der Erlengrundhalle lag von Beginn an diese typische Hallenenergie in der Luft: schnelle Ballwechsel, kurze Pausen, permanente Geräusche von der Bank, jedes Tor sofort ein Stich ins Nervenkostüm des Gegners. Dass der Modus nach der Gruppenphase in Halbfinals und Platzierungsspiele überging und die K.-o.-Spiele sogar 15 Minuten dauerten, verschob die Statik des Turniers: Aus Sprint wurde ein zäher Kampf gegen Müdigkeit und Druck.

Hinter dem MTV sicherte sich Kaulsdorf den zweiten Rang. Der 3:0-Erfolg gegen Herrensee und das 2:1 gegen Köpenick waren die Grundlage für 6 Punkte und 6:3 Tore. Köpenick blieb mit 3 Punkten Dritter, Herrensee wurde punktlos Letzter und kassierte insgesamt 1:9 Tore.

Gruppe A: Altlandsberg zieht durch, Kaulsdorf folgt Der Gastgeber begann mit einem 2:1 gegen die SG Stern Kaulsdorf und setzte damit gleich ein Zeichen. Es war kein Glanzstück, aber ein Sieg, der in einer so kurzen Gruppenphase Gold wert ist. Danach drehte Altlandsberg spürbar auf: Gegen den TSV Eiche Köpenick gelang ein klares 4:0, gegen den FC Herrensee Strausberg folgte das nächste 4:0. Drei Spiele, drei Siege – 9 Punkte und 10:1 Tore bedeuteten Platz eins.

Gruppe B: Müllrose oben, dahinter ein Knoten aus Punkten

In der Gruppe B zeigte der Müllroser SV 1898, wie wertvoll Konstanz in der Halle ist. Nach dem 4:4 gegen den BSV Blumberg wirkte Müllrose kurz verwundbar, doch es folgten ein 3:1 gegen Fredersdorf/Vogelsdorf und ein 3:2 gegen Blankenburg – 7 Punkte und 10:7 Tore reichten für Platz eins.

Blankenburg wurde mit 4 Punkten Zweiter, blieb mit 7:6 Toren im Rennen und sicherte das Halbfinalticket. Fredersdorf/Vogelsdorf landete mit 3 Punkten und 6:9 Toren auf Rang drei, obwohl das Team gegen Blumberg ein 4:3 holte. Blumberg wurde mit 2 Punkten Vierter – ein 4:4 gegen Müllrose und ein 2:2 gegen Blankenburg zeigten zwar Moral, doch am Ende fehlte der entscheidende Schritt.

Halbfinals: Müllrose dreht auf, Blankenburg stoppt den Gastgeber

Im ersten Halbfinale setzte sich der Müllroser SV 1898 gegen die SG Stern Kaulsdorf mit 4:2 durch. Das Ergebnis passte zum Bild der Gruppe B: Müllrose war offensiv präsent, druckvoll und in den entscheidenden Momenten effizient.

Das zweite Halbfinale wurde zum emotionalen Bruch für die Gastgeber. Altlandsberg traf auf die SG Blankenburg und verlor mit 3:4 nach Neunmeterschießen. Für die Heimseite, die zuvor in der Gruppe kaum wackelte, war das ein Stich ins Herz des Turniers – die Halle, eben noch in Aufbruchsstimmung, musste plötzlich mit ansehen, wie ein bis dahin dominanter Auftritt in einem Nervenentscheid zerfiel.

Platzierungsspiele: Blumberg rettet sich, Fredersdorf gewinnt Platz fünf

Im Spiel um Platz sieben setzte sich der BSV Blumberg gegen den FC Herrensee Strausberg mit 2:0 nach Neunmeterschießen durch. Damit nahm Blumberg wenigstens einen Sieg aus dem Abend mit, während Herrensee auch im letzten Spiel ohne Erfolg blieb.

Platz fünf ging an die TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf, die den TSV Eiche Köpenick mit 3:1 nach Neunmeterschießen bezwang. Für Köpenick blieb nach ordentlicher Gruppenphase die Enttäuschung, dass das Turnier in einem weiteren Entscheid von der Marke wegrutschte.

Spiel um Platz drei: Kaulsdorf überrollt den Gastgeber – 6:1

Altlandsberg musste nach dem Halbfinal-Aus noch einmal antreten – und genau darin liegt oft die letzte Charakterprobe eines Turniers. Doch diesmal fand der Gastgeber keinen Halt. Die SG Stern Kaulsdorf gewann das Spiel um Platz drei mit 6:1 und ließ keinen Zweifel, wer in dieser letzten Partie die klareren Beine und den freieren Kopf hatte. Für Altlandsberg wurde aus dem Traum vom Titel ein Abend, der in der Rückschau weh tut: erst der Neunmeter-Schock, dann die klare Niederlage im kleinen Finale.

Finale: Blankenburg setzt den Schlusspunkt – 4:1 gegen Müllrose

Im Endspiel machte die SG Blankenburg den letzten Schritt – und zwar deutlich. Gegen den Müllroser SV 1898 gewann Blankenburg 4:1 und sicherte sich den Turniersieg. Müllrose, zuvor im Halbfinale stark und in der Gruppe stabil, fand im Finale nicht mehr die Kontrolle, die es gebraucht hätte, um Blankenburg zu stoppen. So endete der CCB Cup mit einem klaren Siegerbild: Blankenburg ganz oben, Müllrose als Finalist, Kaulsdorf auf Rang drei.