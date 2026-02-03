CCB Cup 2026: MTV Altlandsberg rüstet sich für den Hallentag

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Der CCB Cup 2026 des MTV 1860 Altlandsberg steht vor seinem sportlichen Höhepunkt. Am Samstag, 7. Februar 2026, beginnt um 15 Uhr in der Erlengrundhalle in Altlandsberg das Herren-Hallenturnier, das erneut regionale Mannschaften zusammenführt. Acht Teams treten in zwei Gruppen an, ehe der Wettbewerb in Halbfinals, Platzierungsspielen und dem Finale seinen Sieger findet. Der CCB Cup ist damit nicht nur sportlicher Wettkampf, sondern auch ein fester Termin im Hallenwinter der Region.

Ein Turnier mit gewachsener Bedeutung Der CCB Cup hat sich in den vergangenen Jahren als verlässlicher Bestandteil des regionalen Hallenfußballs etabliert. Die Erlengrundhalle bietet mit ihrer kompakten Atmosphäre beste Voraussetzungen für intensive Spiele und kurze Wege zwischen Spielfeld und Zuschauerrängen. Der Eintritt ist bewusst niedrig gehalten, Kinder und Jugendliche haben freien Zugang. Damit bleibt der CCB Cup ein Turnier für Vereine, Familien und Fußballinteressierte aus der Umgebung.

Acht Mannschaften, zwei Gruppen Im Herren-Turnier gehen acht Mannschaften an den Start. Die Gruppe A besteht aus dem FC Herrensee Strausberg, dem MTV 1860 Altlandsberg, der SG Stern Kaulsdorf und dem TSV Eiche Köpenick. In der Gruppe B treffen der Müllroser SV 1898, die TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf, der BSV Blumberg und die SG Blankenburg aufeinander. Jede Mannschaft bestreitet drei Gruppenspiele über jeweils zwölf Minuten.

Der Gastgeber im Mittelpunkt Der MTV 1860 Altlandsberg tritt nicht nur als Ausrichter, sondern auch als Teilnehmer an. Für den Gastgeber bedeutet das eine doppelte Herausforderung: Organisation und sportlicher Anspruch greifen ineinander. Bereits am Vormittag eröffnet die Ü50 des MTV ihren Turniertag, ehe am Sonntag die Ü35 ihren eigenen CCB Cup austrägt. Der Samstag bildet damit das zentrale Element eines ganzen Fußballwochenendes.

Gruppe A mit Gastgeberfokus

In der Gruppe A liegt der Blick besonders auf dem MTV 1860 Altlandsberg. Spiele gegen die SG Stern Kaulsdorf, den TSV Eiche Köpenick und den FC Herrensee Strausberg entscheiden darüber, ob der Gastgeber den Sprung ins Halbfinale schafft. Die Konstellation verspricht ausgeglichene Begegnungen, da alle Teams aus ähnlichen Spielklassen stammen und den Hallenboden gewohnt sind.

Gruppe B mit engem Teilnehmerfeld

Auch die Gruppe B verspricht Spannung. Der Müllroser SV 1898, die TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf, der BSV Blumberg und die SG Blankenburg treffen aufeinander. Hier entscheidet voraussichtlich nicht nur die Anzahl der Punkte, sondern auch das Torverhältnis über die Platzierungen. Kurze Spielzeiten erhöhen den Druck, früh Akzente zu setzen.

Der Turnierbeginn ohne Anlaufphase

Der Startschuss fällt um 15 Uhr mit der Partie zwischen dem MTV 1860 Altlandsberg und der SG Stern Kaulsdorf. Bereits diese Begegnung kann richtungsweisend für die Gruppe A sein. In enger Taktung folgen die weiteren Gruppenspiele, sodass kaum Zeit für Korrekturen bleibt. Konzentration und Effizienz sind von Beginn an gefragt.

Der Übergang in die K.-o.-Phase

Nach Abschluss der Gruppenphase qualifizieren sich die jeweils beiden besten Teams jeder Gruppe für die Halbfinals, die ab 17:56 Uhr ausgetragen werden. Dann trifft der Zweite der Gruppe A auf den Ersten der Gruppe B, ehe der Erste der Gruppe A gegen den Zweiten der Gruppe B spielt. Ab diesem Zeitpunkt zählt ausschließlich das direkte Duell.

Platzierungsspiele mit sportlichem Wert

Auch für die übrigen Mannschaften bleibt der Wettbewerb bedeutend. Das Spiel um Platz sieben sowie das Spiel um Platz fünf sorgen dafür, dass jede Platzierung ausgespielt wird. Diese Begegnungen bieten die Möglichkeit, den Turniertag mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen und sportliche Erkenntnisse mitzunehmen.

Spiel um Platz drei als letzte Bewährungsprobe

Im Spiel um Platz drei treffen die beiden Verlierer der Halbfinals aufeinander. Diese Partie entscheidet über einen Platz auf dem Podium und besitzt eigenen sportlichen Wert, gerade für Mannschaften, die den Finaleinzug nur knapp verpasst haben.

Das Finale als Höhepunkt des Abends

Der Höhepunkt des CCB Cups ist für 19:07 Uhr angesetzt. Dann stehen sich die Sieger der beiden Halbfinals im Endspiel gegenüber. Über 15 Minuten entscheidet sich, wer den CCB Cup 2026 gewinnt und den Turniertag als Sieger verlässt. Nach einem langen Hallenabend bündeln sich hier alle Eindrücke: Tempo, Nervenstärke und Effizienz.

Mehr als nur ein Hallenturnier

Der CCB Cup 2026 verbindet sportlichen Anspruch mit Vereinsleben und Zuschauerfreundlichkeit. Catering, niedrige Eintrittspreise und ein klar strukturierter Spielplan schaffen den Rahmen für einen intensiven Fußballtag. Für die Teams ist es ein ernsthafter Wettkampf, für die Zuschauer ein kompaktes Hallenereignis – und für den MTV 1860 Altlandsberg ein weiterer Baustein in einem Wochenende, das ganz im Zeichen des Fußballs steht.