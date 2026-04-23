Cazorla voller Optimismus Richtung 2026/27

Die Schriesheimer dürfen auf eine bislang sehr ordentliche Spielzeit blicken. – Foto: Alex Tiedl

Die Richtung stimmt. "Wir entwickeln uns genau richtig und dafür sind viele Faktoren verantwortlich", sagt Enrique Cazorla. Der Trainer des SV Schriesheim hat allen Grund zu solchen positiven Aussagen, schließlich spielt seine Mannschaft eine starke Rückrunde mit aktuell 14 von 18 möglichen Punkten aus den zurückliegenden sechs Partien.

"Wir lernen uns alle immer besser kennen und haben auch schon einige Tiefschläge zusammen durchgestanden", erläutert er weiter und ergänzt, "in Summe haben wir nicht mehr so viele personelle Ausfälle wie in der Vorrunde." Maurice Körbel ist einer dieser Mosaiksteinchen, die sich beim SV 2026 optimal ins Kollektiv einbringen. Der Winterneuzugang vom FC Dossenheim belebt das Schriesheimer Spiel mit seiner Kreativität. Dazu steht Donat Tahiri regelmäßig zur Verfügung, oder auch Alexander Jeremic, der dem Team große Stabilität verleiht.

Passenderweise bleibt der Kader des Tabellensiebten in der Kreisklasse A2 nahezu komplett zusammen. Luca Menges ist derzeit der Einzige, der seinen Abgang für den Sommer angekündigt hat. "Luca spielt eine super Rückrunde und möchte es jetzt einfach mal höherklassig probieren", hat Cazorla Verständnis für den anstehenden Wechsel des Torhüters. Deshalb haben die Verantwortlichen bei der Kaderplanung den Fokus auf die wichtigste Position überhaupt gelegt, wie der Coach verrät: "Wir sind auf der Suche nach mindestens einem, vielleicht sogar zwei neuen Torhütern."