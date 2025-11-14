Cayiroglu gibt FC Kaunitz seine Zusage

Verl-Kaunitz. Zwei Spiele hat der FC Kaunitz im 2025er-Saisonteil der Fußball-Westfalenliga 1 noch zu bestreiten, und in denen ist das Team von Trainer Levent Cayiroglu maximal gefordert. An diesem Sonntag, 16. November, geht es zum Spitzenreiter Westfalia Kinderhaus, bevor dann mit dem SC Peckeloh das Team beim FCK vorspielt, das den Tabellenführer gerade erst 3:0 besiegt hat. „Das ist ein Brett, was da auf uns zukommt. Da werden wir schon einen Sahnetag erwischen müssen, wenn wir etwas mitnehmen wollen“, sagt Cayiroglu.

Wie der FCK am Freitag via Instagram verkündete, bleibt Levent Cayiroglu den Kaunitzern auch in der nächsten Saison als Trainer erhalten, ebenso wie Co-Trainer Peter Kamp. Marcel Koch, derzeit ebenfalls noch Co-Trainer, wird zur neuen Saison dann Dominic Pickert als Sportlicher Leiter des FCK ersetzen. Pickert gibt sein Amt zur nächsten Jahreshauptversammlung ab.