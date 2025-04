Cayan Zenk und Teutonia Weiden trennen sich vorzeitig

Cayan Zenk ist nicht mehr Trainer beim FC Teutonia Weiden. – Foto: Boris Hempel

Der Mittelrheinligist FC Teutonia Weiden und Cheftrainer Cayan Zenk gehen ab sofort getrennte Wege. Der 41-Jährige, der das Team erst kurz vor dem Rückrundenstart übernommen hatte, erklärte seinen Rücktritt am Dienstag. Ursprünglich war bereits beschlossen worden, dass die Zusammenarbeit zum Saisonende ausläuft. Die Trennung erfolgt nun vorzeitig – kurz vor dem anstehenden Heimspiel gegen Tabellenführer Bonner SC.

Zenk war im Februar als Nachfolger von Stefan Kniat eingesprungen, der aus persönlichen Gründen pausierte. Ursprünglich als Co-Trainer vorgesehen, übernahm Zenk die Verantwortung für die erste Mannschaft in einer sportlich schwierigen Phase. In seiner rund zweimonatigen Amtszeit leitete er neun Pflichtspiele, von denen lediglich eines gewonnen wurde. Acht Partien gingen verloren. In der Liga rutschte Weiden von Rang drei auf Platz neun ab. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt nur noch sieben Punkte. Zenk: "Bis hier und nicht weiter"

"Ich musste lange darüber nachdenken, am Ende kam es auch ein bisschen überraschend für die Jungs. Keiner hat damit gerechnet, aber die Umstände waren nicht so gegeben, wie die es gegeben sein sollen. Und irgendwann gelangt man auch an seine Grenzen. Ich habe mir dann gesagt: Bis hier und nicht weiter", so Zenk gegenüber FuPa. Trotz der Negativserie in der Meisterschaft führte Zenk den Aufsteiger ins Halbfinale des Mittelrheinpokals, wo man dem Drittligisten Viktoria Köln nach guter Leistung mit 0:1 unterlag. Dennoch blieb sportlich der gewünschte Effekt aus. Nach der 0:4-Niederlage beim FV Bonn-Endenich, dem direkten Tabellennachbarn im unteren Drittel der Tabelle, war Zenks letzte Partie als Trainer von Teutonia besiegelt.