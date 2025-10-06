Großchance für Türkgücü: Vor seinem Mitspieler Semih Atasorkum (Nr. 2) bringt Maxim Keileberg den Ball akrobatisch auf das Tor, doch der Altenerdinger Schlussmann Jonas Pamer kann parieren. – Foto: Andreas Heilmaier

Cay Brüder sorgen für Torregen in Altenerding – SVE an der Spitze „Die Türken waren klar überlegen"

Die BSG Taufkirchen kassiert ihre erste Niederlage und muss nun dem SV Eichenried die Tabellenspitze überlassen – Türkgücü fegt Gastgeber vom Platz

BSG Taufkirchen – SV Eichenried 2:3 (1:0): Schon in Hälfte eins waren die Gäste die bessere Mannschaft, dennoch ging Taufkirchen durch Jannis Tsimeridis in Führung. „Das war schon schmeichelhaft, Eichenried hätte gut und gerne 2:0 oder 3:0 führen können“, gab BSG-Pressesprecher Thomas Götzberger zu.

Die Ereignisse überschlugen sich zwischen Minute 57 und 62, in der vier Treffer fielen: SVE-Spielertrainer Süleyman Uzun drehte die Partie binnen zwei Minuten, Simon Georgakos glich kurz darauf aus. Keine Minute später sorgte Korbinian Lommer für das 3:2 des SVE. Die BSG versuchte noch einmal alles, scheiterte jedoch am Alu. Auch über einen Handelfmeter hätte sich Eichenried nicht beschweren dürfen. Götzberger: „Da hatte der Schiri keine klare Sicht, kein Vorwurf an ihn. Die bessere Mannschaft hat auch verdient gewonnen.“ TuS Oberding gelingt Hattrick TuS Oberding – SC Kirchasch 3:0 (2:0) – Mann des Tages war Bastian Stemmer, der alle drei Treffer erzielte. Nach einem Abschlag von Torhüter Alex Strobl verlängerte Jan Götze per Steckpass auf Stemmer, der flach und mittig zur Führung vollendete (17.). Dann musste die Partie unterbrochen werden, nachdem Markus Bauer und Richard Hehenberger unglücklich zusammengeprallt waren. Noch vor dem Seitenwechsel legte Oberding nach.

Markus Straßer setzte sich über links durch, spielte den Ball scharf in die Mitte, wo Stemmer zum 2:0 abstaubte. In der 52. Minute verwertete er eine Flanke von Tobias Stürzer zum 3:0. Pech hatte anschließend erneut Straßer, der nur den Pfosten traf. In der Schlussphase sah der Kirchascher Johannes Haindl noch Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels. TuS-Pressesprecher Franz Humpl war zufrieden: „Das war ein verdienter Sieg. Der KSC hatte zwar ein paar Chancen, aber nichts wirklich Zwingendes.“ Torfestival in Fraunberg FC Fraunberg – Aspis Taufkirchen 3:5 (2:2): Torfestival in Fraunberg: Schon bis zur Halbzeit fielen dabei vier Treffer. Fraunberg ging in der 17. Minute durch Markus Lex in Führung, Aspis-Spielertrainer Julian Schaumaier drehte mit einem Doppelpack die Partie, aber auch die Hausherren wussten eine Antwort und glichen zum 2:2 aus, Taufkirchens Bernhard Neumaier traf ins eigene Tor.

Bis zur 82. Minute blieb es dabei, ehe abermals Schaumaier sowie Robin Schluttenhofer für Aspis auf 4:2 davonzogen. Trotz dem 3:4-Anschluss durch Johannes Lex reichte es am Ende für den Gäste-Sieg, denn Yassine Lamghini entschied die Partie in der 90. Minute. Heimcoach Volker Lippcke: „Auch wenn der Sieg für Aspis nicht unverdient war. Ein Unentschieden war drin, wir haben aber zu viele Fehler gemacht.“ Hohenpolding geht früh in Führung FC Hohenpolding – DJK Ottenhofen 2:0 (2:0) – Bereits in der 3. Minute schlug der FCH eiskalt zu: Ein langer Ball erreichte Martin Neudecker, der sich gegen die Gästeabwehr durchsetzte und uneigennützig auf Michael Schuster querlegte – 1:0. In der 25. Minute erhöhten die Gastgeber auf 2:0. Quirin Eibl nutzte eine Unachtsamkeit von DJK-Keeper Jonas Röhling, dem er an der Strafraumkante den Ball abluchste und anschließend mühelos ins leere Tor einschob.

Es entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Besonders nach Standardsituationen wurde es gefährlich, doch Hohenpoldings Torwart Florian Lehner zeigte eine überragende Leistung und brachte die Gäste gerade bei den Standards zur Verzweiflung. Trainer Daniel Thoma war zufrieden: „Aufgrund der starken kämpferischen Leistung ein verdienter Sieg.“ Herzogstadt kämpft in Unterzahl FC Herzogstadt – FC Forstern 1:2 (0:1) – Nach einem Angriff über Außen legte Bastian Keilhacker den Ball in den Rückraum, wo Philipp Alletter am Fünfer-Eck auftauchte und zur überraschenden Gästeführung traf (40.). Nach dem Seitenwechsel übernahm der FCH das Kommando. Der Druck machte sich bezahlt: Nach einem hohen Ball in den Strafraum schob Tobias Paulus flach zum 1:1 ein (80.). In der Folge vergab Herzogstadt sechs Hundertprozentige – viermal klärte Forstern auf der Linie. Dann flog der Erdinger Aldin Imamovic vom Platz, der einem am Boden liegenden Gegenspieler etwas zu beherzt aufhelfen wollte.

In der Nachspielzeit rutschten beide FCH-Innenverteidiger gleichzeitig weg, sodass Samuel Boateng zum 2:1 einschieben konnte. FCH-Sprecher Max Malterer: „Ich sage selten, dass ein Sieg unverdient ist – aber selbst ein Unentschieden wäre glücklich gewesen für Forstern. Der Schiedsrichter hat sehr viel laufen lassen. Der indirekte Freistoß wegen gefährlichen Spiels war für mich ein klarer Elfmeter.“ Altenerding unterliegt Türkgücü SpVgg Altenerding 2 – FC Türkgücü Erding 0:4 (0:3) – „Die Türken waren klar überlegen“, sagte Altenerdings Fußballchef Andi Heilmaier. Kaan Cay jagte den Ball per Sonntagsschuss in den Winkel (19.). Nach einem Lattentreffer von Ismail Öztürk (26.) setzte sich Berin Brzovic im Dribbling durch, Mehmet Cay staubte aus kurzer Distanz zum 2:0 ab (39.).