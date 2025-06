Causa Rodrigues: der Fußball muss sich von Gewalt distanzieren

Zwei Jahre ist unser Kommentar mit dem Titel „Es reicht!“ alt, den wir an dieser Stelle nach Gewaltexzessen mit Todesfolge und physischen Attacken in Frankfurt/Main (D) aber auch Gewalt im luxemburgischen Fußball veröffentlicht hatten. Zwei Jahre später hat sich nichts geändert, im Gegenteil, es scheint im In- und Ausland rundum den Fußball noch schlimmer geworden zu sein: Tote (!) nach den Feierlichkeiten des Champions-League-Sieges von Paris Saint Germain sind nur das aktuellste Beispiel. Das Abschießen von Feuerwerksraketen in Zuschauer, wenn auch z.T. ungewollt, sorgten in Luxemburg im Rahmen der Relegationsspiele für Diskussionsstoff.

Die ganze Saison 2024-2025 über kam es mit erschreckender Regelmäßigkeit zu Gewalt in allen Bereichen des Fußballs. Man erinnert sich sicherlich noch an die Szenen des BGL-Ligue-Spiels zwischen Wiltz und Niederkorn, aber auch an die Attacken von Eltern auf Spielerinnen einer Mädchenpartie in Bous, an Eskalationen bei Spielen der Junioren zwischen Grevenmacher und Etzella sowie zwischen Beggen und Walferdingen. Gewalttätigkeiten von Jugendtrainern gegenüber ihren eigenen Spielern (!) sollen ebenfalls stattgefunden haben und die Ausschreitungen außerhalb des Stadions nach der Partie Grevenmacher - Beles in der 1.Division liegen ebenfalls noch nicht lange zurück.