Causa Jannik Graf: Der Ex-Profi spielt für Bad Abbach

Jannik Graf (links) und Keeper Florian Dauerer (Mitte) spielen nächste Saison für den TSV Bad Abbach. Sehr zur Freude von Chefcoach Simon Sigl (rechts). – Foto: Verein

Wie der TSV Bad Abbach am Samstagvormittag mitteilt, wird Graf in der kommenden Saison auf der Freizeitinsel auflaufen. Die Sache mit der Spielberechtigung ist nun geregelt. Das bestätigt der 2. Fußball-Abteilungsleiter Marcus Preußner auf FuPa-Nachfrage. Im Abbacher Lager freut man sich sehr über die Zusage von Graf, der ja als Sommer-Neuzugang zu werten ist: „Trotz der bekannten Turbulenzen um seine Spielberechtigung hat Jannik in den letzten Monaten voll mittrainiert. Umso mehr freut es uns, dass er für die neue Saison zugesagt hat! Jannik fühlt sich im Team und Trainerumfeld sehr wohl und plant zudem eine berufliche Ausbildung in der Region“, teilt der TSV mit. Für den Ex-Profi waren die vergangenen Monate sicherlich nicht einfach – mit der Mannschaft zu trainieren, aber in den Spielen nicht mitwirken zu können. Auch bei Graf dürfte daher Erleichterung herrschen.



Einen weiteren Neuzugang kann der aktuell Elftplatzierte der Landesliga Mitte auch noch verkünden. Es handelt sich um Verstärkung für die Torwartposition. Vom ATSV Kelheim wechselt Florian Dauerer auf die Freizeitinsel. Der 23-jährige Keeper war schon in der Jugend für Bad Abbach aktiv, um in den vergangenen vier Spielzeiten im Herrenbereich reichlich Bezirksliga-Erfahrung zu sammeln (108 Spiele). Mit dem Wechsel nach Bad Abbach wagt er den Sprung auf die nächsthöhere Ligastufe. „Mit Florian dürfen wir einen hochtalentierten Torhüter begrüßen. Er durchlief seine Ausbildung bei der JFG Donautal Bad Abbach und hat sich zuletzt im Herrenbereich auf Bezirksebene stark weiterentwickelt. Willkommen zurück beim TSV“, freut man sich in Bad Abbach auf den Rückkehrer.



