Catu Hucke wechselt zum TuS Lörrach-Stetten

Der designierte Landesliga-Aufsteiger TuS Lörrach-Stetten hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Runde präsentiert. Vom derzeitigen Landesligisten FC Wittlingen wechselt Catu Hucke an die Tullastraße. Nachdem man bereits in der Vergangenheit versucht habe, den Defensivspieler zu verpflichten, habe man ihn nun von einem Wechsel überzeugen können, heißt es seitens des TuS. Der 25-Jährige sei defensiv flexibel einsetzbar und "wird die Qualität unseres bestehenden Kader nochmals erhöhen", so die Stettener weiter.

Hucke war 2020 aus dem Nachwuchs des FV Lörrach-Brombach in den Aktivbereich gerückt und in der Winterpause 2021/22 aus der zweiten Mannschaft des FVLB nach Wittlingen gewechselt. Für die Kandertäler kam er bisher auf 83 Einsätze in der Bezirks- und Landesliga.