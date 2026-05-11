Castrellon verlängert ihren Vertrag

Die 31-jährige US-Amerikanerin war im Winter der Saison 2023/2024 ins Emsland gewechselt und hat sich seitdem zu einer festen Größe innerhalb des Teams entwickelt. Nach ihrem Zweitligadebüt zu Beginn der Saison 2024/2025 gehört Castrellon inzwischen regelmäßig zum Aufgebot der Meppenerinnen und kommt variabel im Mittelfeld zum Einsatz. Vor allem ihre intensive Spielweise und ihre Laufstärke prägen ihren Auftritt. Immer wieder sorgt sie mit dynamischen Vorstößen für Gefahr, sucht den Weg zum Abschluss und bringt gleichzeitig große Disziplin gegen den Ball ein. Gerade ihre Bereitschaft, „die Extra-Meter“ zu gehen, macht sie innerhalb der Mannschaft wertvoll.

„Für mich passt das Gesamtpaket hier einfach“ Castrellon selbst sieht ihre Zukunft weiterhin klar beim SV Meppen: „Ich freue mich sehr, weiterhin Teil des SV Meppen zu sein“, sagt sie. „Ich fühle mich im Verein und in der Mannschaft sehr wohl. Für mich passt das Gesamtpaket hier einfach und ich freue mich darauf, den gemeinsamen Weg weiterzugehen.“ Cheftrainerin Katharina Börger hebt insbesondere die Mentalität der Mittelfeldspielerin hervor. „Genesis bringt unglaublich viel Energie in unser Spiel“, erklärt Börger. „Sie arbeitet extrem fleißig, investiert viele Wege für die Mannschaft und schafft es gleichzeitig immer wieder, offensiv gefährliche Situationen einzuleiten.“