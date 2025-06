Castelluci zur Unterschrift: "Fühle mich hier in der Region sehr wohl"

Der FV Ravensburg hat eine zentrale Personalie für die kommende Saison in der Oberliga Baden-Württemberg geklärt: Ramon Castellucci bleibt dem Verein erhalten. Nach eineinhalb Jahren als Leihspieler von den Stuttgarter Kickers unterschreibt der 28-Jährige einen langfristigen Vertrag bis zur Saison 2027/28. Der Verein zeigte sich auf Instagram entsprechend erfreut: „Es war eine Gesamtleistung des Vereins, dass wir solch einen Spieler für den FV Ravensburg begeistern konnten.“

Für Castellucci selbst war die Entscheidung nach der Auflösung seines Vertrags bei den Kickers eine wohlüberlegte, aber letztlich klare Angelegenheit: „Ich habe mir bereits letztes Jahr nach Verlängerung der Leihe gut vorstellen können, hier langfristig zu bleiben.“ Die persönliche Bindung zur Region spielte dabei eine zentrale Rolle. „Ich fühle mich hier in der Region sehr wohl, meine Torwartschule hat hier ebenfalls gut Fuß gefasst“, betont der Schlussmann. Auch sportlich sieht der gebürtige Uracher eine positive Entwicklung: „Da wir nun auch endlich sportlich in die Richtung kommen, die für mich interessant ist, musste ich nicht allzu lange überlegen.“

Mit Blick auf die kommende Saison formuliert Castellucci seine Ambitionen klar und realistisch: „Natürlich möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass in Ravensburg erfolgreicherer Fußball gespielt wird.“ Dabei geht es ihm nicht allein um Ergebnisse, sondern auch um die Ausstrahlung des Vereins in der Region: „Der FV ist ein großartiger Verein und wir als Team wollen ihn für die Leute in Oberschwaben wieder interessanter machen – dabei möchte ich helfen.“

Die Entscheidung für Ravensburg bedeutet für den 28-Jährigen zugleich ein Stück weit Stabilität: „Natürlich bist du als Sportler immer erleichtert, wenn vermeintlich Planungssicherheit herrscht. Jedoch hat im Speziellen meine Vergangenheit gezeigt, dass selbst langfristige Verträge keine Garantie für irgendwas sind.“ Umso größer ist seine Vorfreude auf den Start der neuen Spielzeit: „Ich bin für den Moment einfach nur glücklich und freue mich, mit meinem Verein am Montag loslegen zu können und alles für eine gute Zukunft zu geben.“