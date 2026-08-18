Cassatt trifft sechsmal – TSV III gewinnt 7:0.

Die 3. Mannschaft der TSV Immenhausen bleibt in der Erfolgsspur und feiert den nächsten deutlichen Heimsieg. Gegen den TSV Schöneberg II setzte sich die TSV am Ende klar mit 7:0 durch.
Dabei sah es zur Pause noch deutlich enger aus. Lee Tyler Cassatt brachte die Gastgeber bereits in der 3. Minute in Führung, weitere Treffer sollten zunächst aber nicht fallen.
Nach dem Seitenwechsel drehte die TSV dann richtig auf. Cassatt erhöhte kurz nach Wiederbeginn auf 2:0 und legte wenig später seinen dritten Treffer nach. Arlind Adrijan Gjafa traf zum 4:0, ehe Cassatt in der Schlussphase noch drei weitere Tore erzielte und damit insgesamt sechsmal erfolgreich war. Ein überragender Auftritt des Angreifers und ein am Ende deutlicher 7:0-Heimsieg.
Aufstellung TSV Immenhausen III: Maurice Braun, Ole Köhling (73. Finn Kutzner), Ozan Yahsi, Christian Bambey (36. Maxim Maier), Thanawut Khata-In, Alexander Loos (60. Samuel Desel), Belal Tarzi, Tobias Mühlstädt, Marcel Cassatt (73. Tobias Briele), Lysander Rüegg (60. Arlind Adrijan Gjafa), Lee Tyler Cassatt
Trainer: Andreas Kunze - Trainer: Stefan Thöne
Tore:
1:0 Lee Tyler Cassatt (3‘)
2:0 Lee Tyler Cassatt (46‘)
3:0 Lee Tyler Cassatt (55‘)
4:0 Arlind Adrijan Gjafa (59‘)
5:0 Lee Tyler Cassatt (68‘)
6:0 Lee Tyler Cassatt (84‘)
7:0 Lee Tyler Cassatt (87‘)