Cassatt trifft sechsmal – TSV III gewinnt 7:0.

– Foto: TSV Immenhausen

Die 3. Mannschaft der TSV Immenhausen bleibt in der Erfolgsspur und feiert den nächsten deutlichen Heimsieg. Gegen den TSV Schöneberg II setzte sich die TSV am Ende klar mit 7:0 durch.

Dabei sah es zur Pause noch deutlich enger aus. Lee Tyler Cassatt brachte die Gastgeber bereits in der 3. Minute in Führung, weitere Treffer sollten zunächst aber nicht fallen.