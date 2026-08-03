Caspars Hammer sichert Eintracht den Auftaktsieg

Die Eintracht musste die Reise nach Erfurt jedoch mit einer stark dezimierten Mannschaft antreten. Zahlreiche Spieler fehlten urlaubs- oder verletzungsbedingt, sodass Trainer Duft improvisieren mussten. Dadurch kam es auch zu Premieren: Lukas Caspar und Edison Cermjani standen erstmals in der Startelf der ersten Mannschaft. Beide rechtfertigten das Vertrauen mit einer engagierten Leistung und fügten sich nahtlos in das Mannschaftsgefüge ein. Auf dem Kunstrasen der sonnenüberfluteten Borntal-Arena begann die Partie zunächst mit einer längeren Abtastphase. Beide Mannschaften lieferten sich zwar ein munteres Spiel, echte Torgefahr blieb in den ersten 20 Minuten jedoch aus. Erst in der 23. Minute näherte sich Markus Menke mit einem ersten Abschluss zaghaft dem Erfurter Tor. Fast im direkten Gegenzug musste Lukas Haspra in höchster Not klären. Vier Minuten später bot sich dem aus Walschleben gekommenen Christoph Körber die große Chance zur Führung, doch im Duell mit dem aufmerksam herauslaufenden Eintracht-Keeper Hartling behielt der Schlussmann die Oberhand. Damit begann die stärkste Phase der Gastgeber. Martin Wittke köpfte eine Freistoßflanke nur knapp am Tor vorbei, ehe Tino Auerbach wenig später auf der Linie rettete. Doch auch die Eintracht setzte nun offensive Akzente. Florian Cepa traf lediglich das Außennetz, während Auerbach einen Kopfball nur knapp neben das Tor setzte. Dann folgte der große Moment von Lukas Caspar. In seinem ersten Pflichtspiel nach einjähriger Kreuzbandpause landete eine abgewehrte Ecke genau vor seinen Füßen. Aus rund 25 Metern fasste sich der Debütant ein Herz und hämmerte den Ball unhaltbar für den ehemaligen Eintracht-Keeper Natradze zur 1:0-Führung in die Maschen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff bot sich Paul Friebel die große Gelegenheit zum Ausgleich. Doch erneut war Hartling zur Stelle, tauchte blitzschnell ins Eck ab und entschärfte den gefährlichen Abschluss.