Casciato gibt Comeback bei YF - Taverne mit quasi neuem Kader

Alles auf einen Blick: Die Wechsel der Gruppe 3 in der 1. Liga werden laufend aktualisiert.

Meldet uns Eure Transfers und/oder Kaderlisten (inklusive Fotos) jederzeit an zuerich@fupa.net FC Baden Trainer: Genesio Colatrella Zugänge: Lars Hunn (SC Kriens), Sian Dzelili (FC Aarau U19), Ensar Huruglica (KF Drita/KOS), Fabrice Suter (FC Tuggen), Higor Kolua (FC La Chaux-de-Fonds), Fabio Capone (SC Cham), Kristijan Stankovic (FC Aarau U19) Abgänge: Kevin Iodice (FC Thalwil), Leon Gjikollaj (FC Thalwil), Nicolas Herter (FC Seefeld), Francisco Rodriguez (FC Kosova), Nicola Peter (FC Wohlen), Patrik Gjidoda (FC Solothurn), Thoma Monney (FC Biel-Bienne), Mirco Mazzeo (FC Stade Nyonnais), Samuel Kasongo (Yverdon Sport FC), Kedus Haile-Selassie (FC Wil), Fabio Solimando (FC Weesen), Mathis Holcbecher (Etoile Carouge FC), Simon Zalokar (FC Aarau)

AC Taverne Trainer: Dagoberto Carbone Zugänge: Jonathan Sabbatini (AC Bellinzona), Christian Bianchi (FC Schaffhausen II), Fabio Notareschi (FC Schaffhausen II), Federico Ivanaj (FC Schaffhausen II), Gabriele Stival (FC Schaffhausen II), Luca Solzi (FC Schaffhausen II), Luca Rossetto (FC Schaffhausen II), Maksim Novoselskiy (FC Schaffhausen II), Vladimir Pecherskyy (FC Schaffhausen II), Federico Cecchinato (FC Schaffhausen II), Arthur Bandeira Diniz (FC Paradiso) Abgänge: Tiziano Villa (FC Malcantone), Yanick Guerchadi (FC Malcantone), Manuel Binetti (Vedeggio Calcio), Francesco Fontana (Vedeggio Calcio), Dušan Cvetković (FC Malcantone), Asti Aziz Jimmy Tchaoule (FC Collina d'Oro), Tommaso Mangiarotti (US Giubiasco), Riccardo Bini (FC Mendrisio), Lorenzo Rosa (FC Collina d'Oro), Angelo Francesco Carpani (FC Paradiso), Nicolo Abazi (FC Paradiso), Matteo Dubini (FC Mendrisio), Michael Kabamba (FC Locarno), Giovanni Italo (FC Locarno), Samuele Bengondo (Grasshopper Club Zürich II), Luigi Moccetti (FC Red Star Zürich), Agustin Rojo Acosta (Italien), Gentijan Dujaka (FC Gambarogno)

So werde ich Vereinsverwalter bei FuPa Zürich



FC Collina d'Oro

Trainer: Vitor de Jesus Dos Santos, Andrea Lanza

Zugänge: Asti Aziz Jimmy Tchaoule (AC Taverne), Lorenzo Rosa (AC Taverne), Mattia Bragagnolo (FC Emmenbrücke)

Abgänge: Marko Rajkovacic (Eintracht Braunschweig II/DEU)



FC Dietikon

Trainer: Daniel Tarone

Zugänge: Salah Kermi (FC Wil II), Leonardo Beuggert (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II), Luis Mestre (FC Schötz), Berna Baldeh Baldeh (APD Leonfortese/ITA), Freddy M'Biye (FC Pratteln), Dennis Aberia (FC Thalwil), Marvin Assane (FC Rotkreuz), Jeffry Kiabonga Kikanda (FC Rotkreuz), Petar Ugljesic (FC Neuenhof)

Abgänge: Danijel Stefanovic (FC Oetwil-Geroldswil), Fabio Rodriguez Medina (FC Oetwil-Geroldswil), Michele Pepe (SV Höngg), Tariq Blake (FC Zürich II), Dragos-Marian Mucuta (Dunarea Calarasi/RUM), Biyarrit Luisoni (Grasshopper Club Zürich II)



FC Freienbach

Trainer: Stefan Flühmann

Zugänge: Maximilian Göppel (SC YF Juventus), Leon Merkas (FC Tuggen), Egzon Kllokoqi (FC Linth 04), Joshua Gasane (Grasshopper Club Zürich II), Benjamin Tritten (FC Horgen), Silas Morf (FC Winterthur II), Lendrit Dellova (FC Kosova), Giuseppe Giordano (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II), Lukas Espinosa de la Cruz (FC Horgen), Dominic Haldemann (FC Mutschellen)

Abgänge: Kai Brinker (Pause), Diego Yanz (Rücktritt), Giuseppe Gentile (Rücktritt), Luke Gonzenbach (FC Thalwil), Francesco Festa (?), Mihail Stefanovic (?), Cristian Bleisch (FC Lachen/Altendorf)



FC Kosova

Trainer: Emilio Jose Gesteiro

Zugänge: Matheus Paz De Arruda Gonçalves (FC Linth 04), Francisco Rodriguez (FC Baden), Travis Clarke (SV Höngg), Kristian Luburic (SC YF Juventus), Alessandro Gomes De Araujo Junior (Zürich City SC)

Abgänge: Christian Leite (Zürich City SC), Lendrit Dellova (FC Freienbach), Renato Spachiou (FC Schaffhausen), Gardison Tunaj (FC Wettingen), Dailon Ramadani (NK Hrvace/KRO)



FC Mendrisio

Trainer: Amedeo Stefani

Zugänge: Fabio Moor (FC Rotkreuz), Riccardo Bini (AC Taverne), Ruben Laya Bakwetila (FC Schaffhausen II), Ulisse Pelloni (FC Locarno), Matteo Dubini (AC Taverne), Bruno Martignoni (FC Locarno), Justyn D'ippolito (zuletzt Atletico Uri/ITA)

Abgänge: Stefan Vidovic (FC Gambarogno-Contone), Santiago Pedrazzini (Vedeggio Calcio), Luca Cattaneo (Rücktritt), Alessio Bellante (FC Cadenazzo), Xhulio Alushaj (?), Fabio Cariglia (AS Castello)



FC St. Gallen II

Trainer: Damian Senn

Zugänge: Rafael José Amaro (FC Uzwil), Jason Parente (FC Wil)

Abgänge: Paul König (VfR Aalen/DEU), Elia Bartolomeo (FC Kreuzlingen), Raul Passaseo (SV Höngg), Leo Hetzel (FC Widnau), Nando Rüegg (FC Tuggen), Jonas Helg (FC Uzwil), Altin Berisha (FC Wil), Sergio Ferro Correia (FC Wil), Noah Probst (Philadelphia Union II/USA), Etienne Parente (FC Kreuzlingen), Adrian Fernandez Baumgartner (SC Brühl)



FC Tuggen

Trainer: Ivan Previtali

Zugänge: Miroslav Dabic (FC Linth 04), Altin Ramabaja (FC Linth 04), Gianni Antoniazzi (FC Linth 04), Nathan Tayey Mituensi (FC Wohlen), Björn Bonthuis (FC Rotkreuz), Alessandro Kräuchi (FC Vaduz), Anthony Pinthus (zuletzt PSS Sleman/IND), Sandro Wieser (FC Vaduz), Nando Rüegg (FC St. Gallen II)

Abgänge: Leon Merkas (FC Freienbach), Giovanni La Rocca (SC YF Juventus), Julio Teixeira (SC YF Juventus), Filip Degen (FC Rorschach-Goldach), Yves Meier (FC Thalwil), Armand Loue (Zürich City SC), Fabrice Suter (FC Baden), Veljko Vukasinovic (FC Wettswil-Bonstetten)



FC Wettswil-Bonstetten

Trainer: Stephan Lichtsteiner

Zugänge: Jak Mesto (FC Red Star Zürich), Veljko Vukasinovic (FC Tuggen)

Abgänge: Alessio Caputo (FC Red Star Zürich), Yves Weilenmann (FC Baden II)



FC Widnau

Trainer: David Gonzalez

Zugänge: Erolind Sylaj (USV Eschen-Mauren), Lirim Shala (USV Eschen-Mauren), Simeon Weber (zuletzt FC Vaduz), Leo Hetzel (FC St. Gallen II), Luca Beck (FC Vaduz II), Raoul Marino (FC Au-Berneck)

Abgänge: Ilija Ivic (Rücktritt), Ivan Ivic (FC Ruggell), Cristian Navarro (FC Rüthi), Mario Jelusic (FC Diepoldsau-Schmitter)



FC Winterthur II

Trainer: Jonas Uebersax

Zugänge: Alexander Giger (FC Linth 04), Dario Stöber (FC Balzers)

Abgänge: Silas Morf (FC Freienbach), Robin Handermann (USV Eschen-Mauren), Gabriel Selmanaj (FC Kreuzlingen), Albin Krasniqi (Wacker Innsbruck), Uchenna Nwannah (FC Wil), Edvin Osmani (FC Struga Trim-Lum), Egzon-Baijram Zendeli (FC Kosova Düsseldorf/DEU), Luca Romano (SC Kriens), Dionis Bytyqi (Go Ahead Eagles Deventer U21)



SC YF Juventus

Trainer:

Zugänge: Leonardo Uka (FC Linth 04), Granit Lekaj (FC Winterthur), Joël Kiassumbua (FC Stade Nyonnais), Giovanni La Rocca (FC Tuggen), Lewis Tavares (Lancy FC), Samir Ramizi (Neuchatel Xamax), Mergim Brahimi (FC Wil), Julio Teixeira (FC Tuggen), Arlind Dakaj (CSM Focsani/BUL), Christoffer Bopp (FC Rotkreuz), Geraldo Bina Ali Ngoei Dimba (Zürich City SC), Seydou Kiendrebeogo (SC Cham), Alessandro Casciato (reaktiviert)

Abgänge: Maximilian Göppel (FC Freienbach), Luis Alfredo Gutierrez (FC Linth 04), Kosta Makripodis (FC Linth 04), Jahaim Kissling (FC Seefeld), Robin Kamber (VfR Kleinhüningen), Lukas Zwahlen (FC Kreuzlingen), Kristian Luburic (FC Kosova), Roman Heini (FC Red Star Zürich), Abel Hugo Nseke Etouman (FC Langenthal), Kademain Yao (FC Seefeld), Mateo Matic (?)



SV Höngg

Trainer: Stefan Goll

Zugänge: Raul Passaseo (FC St. Gallen II), Davide Velardi (SV Höngg II), Michele Pepe (FC Dietikon), Safik Alili (FC Brüttisellen-Dietlikon), Yves Pfenninger (FC Kosova II), Alexander Seupke (FC Seefeld), Diego Kälin (FC Dietikon II), Adrian Morel (Zürich City SC), Eren Elbüstü (Ausland), Cornel Bandli (FC Unterstrass)

Abgänge: Travis Clarke (FC Kosova), Antonio Kaba Mangrei (FC Brüttisellen-Dietlikon), Mario Gubler (SV Höngg II), Alejandro Scheifele (FC Muri)



SV Schaffhausen

Trainer: Ken Schuler

Zugänge: Mathias Nicolas Rodriguez (FC Linth 04), Tim Hostettler (FC Wil II), Alen Saipi (FC Schaffhausen II)

Abgänge: Robin Belser (SC Cham), Leon Pajnogac (NK Dinamo Schaffhausen), Fabian Inglin (FC Uster)



USV Eschen-Mauren

Trainer: Michele Polverino

Zugänge: Medin Murati (FC Balzers), Justin Seifert (FC Balzers), Robin Handermann (FC Winterthur II), Giosuè Schulthess (zuletzt Chur 97), Emir Murati (FC Balzers)

Abgänge: Erolind Sylaj (FC Widnau), Lirim Shala (FC Widnau), Nazmi Bajrami (FC Linth 04), Albin Behluli (FC Altstätten), Lukas Norbert Alterdinger (FC Balzers), Gabriel Brilhante (FC Ruggell), Slobodan Mihajlovic (?), Leon Jonas Schulte (FC Volders/AUT), Aleksandar Mladenovic (Chur 97)