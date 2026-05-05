Casa gelingt Befreiungsschlag − Bröltal bleibt Letzter

Am 21. Spieltag der Frauen-Mittelrheinliga gelang Casa ein Überraschungssieg gegen Bödingen. Damit gelang den Kölnerinnen ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Spitzenreiter Südwest wiederum konnte in Straß das Spiel drehen und lässt sich damit die Meisterschaft kaum noch nehmen.
Nach der emotionalen Nachricht über den angekündigten Abschied von Trainer Hans Ohrem musste sich der TuS Jüngersdorf im Heimspiel gegen Alemannia Aachen geschlagen geben. Die Alemannia war insbesondere im zweiten Durchgang das abgeklärtere Team und festigte mit dem Auswärtssieg ihren zweiten Tabellenplatz. Jüngersdorf-Coach Hans Ohrem erkannte die Überlegenheit der Gäste nach dem Seitenwechsel neidlos an: „Aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg der Alemannia. Bis zur Halbzeit sahen die zahlreichen Zuschauer ein gutes und ausgeglichenes Spiel, mit mehr Spielanteilen bei den Gästen. Das Ergebnis war denkbar knapp mit einem Fernschuss zum 0:1. In der zweiten Halbzeit waren die Angriffe der Gäste zielgerichteter und auch im Abschluss sehr effizient.“ Während Jüngersdorf in der ersten Halbzeit noch gut dagegenhalten konnte, fehlte dem weiterhin personell geschwächten Kader am Ende die Kraft, um gegen die individuelle Qualität und die Effizienz der Aachenerinnen zu bestehen. Aachen bleibt damit der erste Verfolger von Spitzenreiter Südwest Köln, während Jüngersdorf den Blick nun wieder auf die kommenden Aufgaben im gesicherten Mittelfeld richten muss.
Der Tabellenführer der Frauen-Mittelrheinliga hat seine beeindruckende Erfolgsserie fortgesetzt, musste beim SC Straß aber Schwerstarbeit verrichten. Straß verpasste es, die starke erste Hälfte mit weiteren Toren zu krönen und den Favoriten endgültig ins Wanken zu bringen. Südwest-Trainerin Larissa Schnackertz zollte dem Gegner Respekt und hob die Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel hervor: „Es war das bisher erwartet schwerste Spiel der Rückrunde. Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden, das hat Straß erfolgreich in der ersten Halbzeit ausnutzen können. Wir haben uns in der Halbzeit neu fokussiert und mit einigen Umstellungen endlich Zugriff auf das Spiel bekommen. In der Folge haben wir uns immer mehr Torchancen erspielt. Clara hat uns mit ihrem Doppelpack erlöst. Letztendlich war es am Ende ein knapper, aber verdienter Sieg.“
Viktoria Waldenrath hat ihre Hausaufgaben erledigt und einen 2:0-Heimerfolg gegen den TuS Bröltal eingefahren. Während die Viktoria damit ihren vierten Tabellenplatz festigt, wird die Luft für Bröltal im Tabellenkeller immer dünner. Bei nur noch fünf verbleibenden Partien verharrt die Mannschaft auf dem letzten Rang, nachdem auch die weiteste Auswärtsreise der Saison keine Punkte einbrachte. Waldenrath-Trainer Maik Honold bilanzierte die Partie nüchtern als harten Arbeitssieg: „Ohne spielerisch zu glänzen, ist es uns gelungen, die drei Punkte in Waldenrath zu behalten. Die erste Halbzeit bewegte sich insgesamt auf einem überschaubaren Niveau. Defensiv standen wir stabil, aber in der Offensive fehlten uns die kreativen Momente. Bröltal hat uns mit großem Engagement durchaus vor Herausforderungen gestellt.“ Auf der Gegenseite herrschte bei Bröltal-Coach Mats Bollmann Enttäuschung über die mentale Reaktion seines Teams nach dem Rückstand: „Es war von beiden Seiten ein sehr hektisches Spiel. Auch wenn etwas Negatives wie das erste Gegentor passiert, müssen wir bei uns bleiben, doch leider fing bei den Mädels nach dem 1:0 das Kopfkarussell an. Wir müssen aus jedem der verbleibenden Spiele von der Einstellung her einen Pokalfight machen. Das ist uns heute nicht gelungen.“
In der Frauen-Mittelrheinliga ist Casa ein wichtiger Befreiungsschlag gelungen. Im Heimspiel gegen den Tabellendritten SV Allner-Bödingen setzten sich die Kölnerinnen durch und sammelten drei wertvolle Punkte für den Klassenerhalt. Bödingen-Trainer Jesse Muambay zeigte sich nach der Partie enttäuscht über das Auftreten seiner Mannschaft im zweiten Durchgang und zollte dem Gegner aber gleichzeitig Respekt: „Wir haben in den entscheidenden Momenten unsere Chancen nicht genutzt und hinterher dumme Fehler gemacht. Trotz des sehr dünnen Kaders sah es phasenweise gut aus, dennoch dürfen wir uns nach der Halbzeit nicht so präsentieren. Kompliment an Casa España, die mehr wollten als wir.“ Für Bödingen reißt damit der Erfolgstrend der letzten Wochen, während Casa hingegen festigt mit nun 21 Punkten den achten Tabellenplatz und belohnt sich für eine engagierte Leistung.
Nach zuletzt neun Niederlagen in Folge gelang es den Mendenerinnen, die Negativserie zu durchbrechen und gegen den Tabellenfünften Vorwärts Spoho 98 II einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf zu sichern. Obwohl ein einzelner Zähler im Tabellenkeller nur ein kleiner Schritt ist, könnte dieser Punkt mental die Wende einläuten. Menden beweist, dass sie gegen Top-5-Teams bestehen können, während Spoho II trotz der spielerischen Überlegenheit die letzte Konsequenz vermissen ließ, um den zehnten Saisonsieg einzufahren.