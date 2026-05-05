Casa gelingt Befreiungsschlag − Bröltal bleibt Letzter

Waldenrath verschärft Bröltals Lage

Viktoria Waldenrath hat ihre Hausaufgaben erledigt und einen 2:0-Heimerfolg gegen den TuS Bröltal eingefahren. Während die Viktoria damit ihren vierten Tabellenplatz festigt, wird die Luft für Bröltal im Tabellenkeller immer dünner. Bei nur noch fünf verbleibenden Partien verharrt die Mannschaft auf dem letzten Rang, nachdem auch die weiteste Auswärtsreise der Saison keine Punkte einbrachte. Waldenrath-Trainer Maik Honold bilanzierte die Partie nüchtern als harten Arbeitssieg: „Ohne spielerisch zu glänzen, ist es uns gelungen, die drei Punkte in Waldenrath zu behalten. Die erste Halbzeit bewegte sich insgesamt auf einem überschaubaren Niveau. Defensiv standen wir stabil, aber in der Offensive fehlten uns die kreativen Momente. Bröltal hat uns mit großem Engagement durchaus vor Herausforderungen gestellt.“ Auf der Gegenseite herrschte bei Bröltal-Coach Mats Bollmann Enttäuschung über die mentale Reaktion seines Teams nach dem Rückstand: „Es war von beiden Seiten ein sehr hektisches Spiel. Auch wenn etwas Negatives wie das erste Gegentor passiert, müssen wir bei uns bleiben, doch leider fing bei den Mädels nach dem 1:0 das Kopfkarussell an. Wir müssen aus jedem der verbleibenden Spiele von der Einstellung her einen Pokalfight machen. Das ist uns heute nicht gelungen.“