Casa de España marschiert – Allner-Bödingen mit Kantersieg

Der dritte Spieltag der Frauen-Mittelrheinliga brachte klare Ergebnisse, aber auch umkämpfte Partien. Während Allner-Bödingen beim 8:1 gegen Bröltal seine Offensivstärke unter Beweis stellte, erkämpfte sich Casa de España den dritten Sieg im dritten Spiel. Waldenrath feierte einen erfolgreichen verspäteten Saisonstart, Südwest Köln überzeugte in Menden.

Auf der Gegenseite haderte Merl Co-Trainer Jan Schüll mit dem Saisonstart: "Das 0:3 gegen Casa ist mit der dritten Pleite in Folge nicht der Start in die Saison, den wir uns erwünscht haben. Wir haben uns zwar viel vorgenommen, konnten das aber nicht umsetzen, gerade weil auch Casa eine Menge investiert hat und mit viel Hingabe nach vorne spielte.“

Für Casa de España läuft die Saison nach Maß. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel bleibt die Mannschaft ohne Punktverlust. Trainer Stefan Gaeb zeigte sich zufrieden, sah aber auch Schwächen: "Wir sind sehr happy, dass wir es geschafft haben, gegen Merl fast nichts an Torchancen zuzulassen. Aber auch wir haben aus dem Spiel heraus kaum Abschlüsse aufs Tor gehabt. Das Spiel war sehr mittelfeldlastig mit leichten Vorteilen auf unserer Seite. Zwei Standardsituationen und ein Eigentor brachten uns die drei Tore, die wir uns aber auch hart erkämpfen mussten. Ich bin stolz auf unser Team, das bis jetzt die Maximalausbeute von neun Punkten in drei Spielen einfahren konnte.“

Waldenrath gelingt verspäteter Start

Ein knapper, aber verdienter Heimsieg gelang Waldenrath. Trainer Maik Honold betonte die Intensität: "Von Beginn an entwickelte sich ein intensiver Abnutzungskampf, bei dem beide Teams um jeden Ball kämpften. Wir erwischten den besseren Start und konnten uns in der ersten Hälfte leichte Vorteile erspielen. Die Entscheidung fiel schließlich durch einen echten Geniestreich: Loose verwandelte einen Freistoß direkt und bescherte uns damit die ersten drei, hart erkämpften Punkte der Saison.“

Jüngersdorfs Coach Hans-Josef Ohrem sah eine ausgeglichene Partie: "Ein sehr intensives, kampfbetontes Spiel – ein klassischer Abnutzungskampf mit wenig Torchancen, absolut auf Augenhöhe. Eigentlich ein typisches 0:0-Spiel. Das Tor fällt durch einen gut getretenen Freistoß, den man nicht pfeifen muss. Grundsätzlich gute Mentalität, und darauf kann man aufbauen.“

Südwest Köln eiskalt in Menden

Einen souveränen Auswärtssieg feierte Südwest Köln. Schon früh ging das Team in Führung und legte nach. Trainerin Jule Brockerhoff hob den gelungenen Auftakt hervor: "Durch unser frühes Tor haben wir natürlich einen perfekten Start ins Spiel erwischt, der uns Sicherheit gegeben hat. Im Anschluss hält uns unsere Torhüterin Lara Braun mit einer Glanzparade in Führung. Das war ein Schlüsselmoment. Fällt hier der Ausgleich, hätte das Spiel gegebenenfalls einen anderen Verlauf genommen. In der Folge haben wir aber weiter aufgedreht. Ich bin mit dem Spiel und dem Team absolut zufrieden. Wir haben die Fehler der Vorwoche korrigiert.“

Allner-Bödingen überrollt Bröltal

Ein einseitiges Duell entwickelte sich in Allner-Bödingen, wo der Gastgeber seine Favoritenrolle eindrucksvoll bestätigte. Gästecoach Mats Bollmann fand klare Worte:

„Es war eines dieser schweren Spiele. Wir sind nicht gut ins Spiel reingekommen, hatten mit ihren langen Bällen hinter die Kette große Probleme und waren sowohl läuferisch als auch im Zweikampfverhalten überhaupt nicht auf dem Platz.“

Aachen effizient – Spoho enttäuscht

Spoho II erwischte einen schwachen Tag und unterlag verdient. Trainer Peter Kolacki haderte mit den eigenen Fehlern: "Leider konnten wir im gestrigen Spiel nicht an die guten Leistungen der vergangenen Spiele anknüpfen. Durch viele kleine Fehler technischer und taktischer Natur haben wir es über die 90 Minuten zu selten geschafft, einen wirklich Spielfluss für uns zu kreieren. Wir haben es dem Gegner teilweise zu einfach gemacht.“

Aachen nutzte seine Chancen konsequent. Lotte Adams und Lena Minartz sorgten für die Treffer.